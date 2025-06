TPHCM vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp: Không làm gián đoạn việc của dân

Người dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của quận 6 , TPHCM, chiều 10-6. Ảnh: THU HOÀI

Nỗ lực giải quyết hồ sơ đúng hạn

Chiều 10-6, số lượng người dân đến thực hiện thủ tục tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận 6 (TPHCM) tăng hơn bình thường. Đến làm thủ tục trích lục khai sinh cho người thân, bà Quang Lệ Trinh (ngụ phường 8, quận 6) e ngại không kịp được giải quyết hồ sơ trước khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Cán bộ trực trấn an bà không nên hoang mang, sau khi sáp nhập thì mọi hồ sơ của người dân vẫn được giải quyết bình thường.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hà, chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 6, từ giữa tháng 5 đến nay, lượng người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính tại quận 6 tăng gấp đôi so với bình thường. “Khối lượng công việc tăng cao khiến áp lực cũng lớn hơn. Song mọi hồ sơ đều được tiếp nhận, xử lý liên tục. Chúng tôi cũng nỗ lực giải quyết hồ sơ đúng hạn”, ông Nguyễn Ngọc Hà nói.

Phường Hiệp Bình Chánh là phường đông dân nhất TP Thủ Đức, nay chuẩn bị sáp nhập thêm phường Hiệp Bình Phước và một phần phường Linh Đông, sắp trở thành phường đông dân nhất TPHCM, với gần 192.000 dân. Chiều 10-6, tại khu vực tiếp dân, người ra vào tấp nập. Vừa giải quyết hồ sơ hành chính, cán bộ phường vừa “chạy nước rút” chuẩn bị cho việc vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Điền giấy tờ bổ sung hồ sơ xây dựng, ông Huỳnh Hoàng Dũng (ngụ phường Hiệp Bình Chánh) lo lắng về việc giải quyết hồ sơ hành chính sau khi hình thành phường mới. Tuy nhiên, khi ông đến phường, bộ phận một cửa vẫn hoạt động trôi chảy, cán bộ hướng dẫn rõ ràng, ông Dũng đã yên tâm phần nào. Ông kiến nghị cần thông tin cụ thể đến người dân về những thay đổi địa chỉ trụ sở phường mới hoặc những thay đổi trong việc giải quyết hồ sơ của người dân.

Tại UBND phường An Phú Đông (quận 12), số lượng người dân đến giải quyết thủ tục hành chính cũng tăng. Theo bà Trần Thị Thu An, công chức Tư pháp - Hộ tịch tại UBND phường An Phú Đông, mỗi công chức tại phường đang cố gắng giải quyết công việc cho người dân. Trung bình mỗi ngày, bà và các đồng nghiệp giải quyết khoảng 40 hồ sơ liên quan đến các lĩnh vực hộ tịch và sao y chứng thực. Khối lượng công việc tăng, nhưng bà An và các công chức vẫn đảm bảo tiến độ giải quyết hồ sơ, đồng thời hoàn thành việc số hóa và chỉnh lý hơn 5.500 hồ sơ từ năm 2021 đến nay. Sắp tới, phường An Phú Đông sẽ hợp nhất với phường Thạnh Lộc để thành lập phường An Phú Đông mới. Với số dân và diện tích tăng, công việc của các công chức sẽ càng nặng nề hơn, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng nghỉ để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa ban hành kế hoạch vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố. Giai đoạn 1- trước ngày 13-6, vận hành các dịch vụ liên quan đến các thủ tục hành chính công phục vụ người dân. Giai đoạn 2 - sau ngày 15-6, vận hành các dịch vụ, nhóm việc liên quan đến các sở, ban, ngành thành phố và địa phương, người dân. Từ ngày 26 đến ngày 30-6 sẽ họp rút kinh nghiệm, triển khai đồng loạt. Trụ sở cơ quan đặt Trung tâm Hành chính công của 102/102 phường, xã là nơi vận hành thử nghiệm.

Tăng tốc trước giờ G

Tại quận 7, sau khi sắp xếp, dự kiến sẽ giảm từ 10 phường còn 4 phường. Chánh Văn phòng UBND quận 7 Phạm Hồng Lộc thông tin, đến trưa 10-6, quận vẫn tiếp tục tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp tại các UBND phường và bộ phận một cửa của quận. Quận cũng sẽ rà soát quy trình, sẵn sàng thử nghiệm hoạt động của phường mới, với mỗi phường mới có 2 trụ sở làm việc.

Ngoài chuẩn bị cơ sở vật chất và hạ tầng, việc tập huấn cho cán bộ, công chức chính quyền địa phương 2 cấp cũng được Trung ương và TPHCM chú trọng. Sẵn sàng cho buổi tập huấn sắp tới, Chủ tịch UBND quận 10 Nguyễn Thị Thu Hường cho biết, dự kiến nội dung tập huấn bao gồm: vận hành phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản, hệ thống thư điện tử công vụ của TPHCM; tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính qua Cổng thông tin 1022. Đặc biệt, quận tổ chức đào tạo cho công chức về việc xử lý các hồ sơ tồn đọng tại các quận, huyện cũ và bàn giao lại cho phường mới tiếp tục giải quyết.

Công chức phường An Phú Đông, quận 12, TPHCM giải quyết hồ sơ cho người dân.Ảnh: NGÔ BÌNH

Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Nguyễn Trí Dũng cho hay, quận đã chủ động tổ chức tập huấn cho công chức cấp xã để thực hiện các nhiệm vụ của các phòng, ban cấp huyện. Quận cũng nâng cao năng lực cho cán bộ về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính, nhất là tại bộ phận một cửa và tiếp dân. Quận đã chuẩn bị đầy đủ các tài liệu về chức năng và nhiệm vụ để chuyển giao cho các phường mới. “Công việc chuẩn bị cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã hoàn tất và địa phương hoàn toàn sẵn sàng để vận hành theo mô hình mới”, ông Nguyễn Trí Dũng khẳng định.

Chủ tịch UBND quận 12 Nguyễn Văn Đức cho biết, quận đã sẵn sàng cho việc thử nghiệm vận hành 2 phường mới, gồm phường An Phú Đông và Đông Hưng Thuận. Để chuẩn bị cho việc kết thúc hoạt động cấp huyện, quận 12 đã triển khai nhiều công việc như đào tạo nhân sự, thiết lập cơ sở hạ tầng, triển khai các chương trình truyền thông để thông tin rõ ràng đến người dân về các thay đổi. “Đến giờ này, các công việc chuẩn bị đã hoàn tất và quận đã sẵn sàng để vận hành mô hình mới, nhằm tạo ra một môi trường hành chính hiện đại, hiệu quả và dễ tiếp cận hơn đối với người dân”, ông Nguyễn Văn Đức nói.

Đồng chí VĂN THỊ BẠCH TUYẾT, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM: Các quận, huyện và TP Thủ Đức đã hoàn tất công tác chuẩn bị theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Nội vụ TPHCM để bổ nhiệm các chức danh cấp trưởng, phó các đơn vị thuộc UBND cấp xã mới. Việc điều động cán bộ, công chức về các phường, xã mới sẽ được triển khai ngay sau khi Ban Thường vụ Thành ủy thông qua, để bộ máy của 102 phường, xã mới vận hành thử nghiệm vào ngày 12-6. Đồng chí TRẦN KIM YẾN, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM: Các phường, xã mới cần sớm xác định và thông tin cụ thể địa chỉ trụ sở để người dân nắm rõ, tiện cho việc đi lại làm các hồ sơ, giao dịch công. Trong giai đoạn chuyển tiếp, tổ công tác giải quyết đồng thời các hồ sơ hành chính đã nộp tại các phường, xã cũ và mới, đảm bảo quá trình xử lý hồ sơ không bị gián đoạn. Các địa phương cũng cần công khai các thủ tục hành chính trực tuyến để người dân thực hiện trên môi trường mạng. Sau ngày 1-7, hồ sơ còn trong thời gian xử lý sẽ được chuyển giao cho phường, xã mới để tiếp tục giải quyết. Đồng chí DƯƠNG ANH ĐỨC, Bí thư Quận ủy quận 1, TPHCM: Việc vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phải đảm bảo thông suốt công việc với bộ máy cũ. Những hồ sơ chưa xử lý xong trước ngày 30-6 cần có phương án tiếp tục giải quyết sau ngày 1-7. Các sở, ngành cần hướng dẫn cụ thể để đảm bảo không xảy ra thất thoát hồ sơ, tránh phiền phức cho người dân và doanh nghiệp.

NHÓM PV