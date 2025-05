Mở rộng chuyên án VN10, bắt nhiều "ông trùm" ma túy

Đây là chuyên án truy xét đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về TPHCM liên quan đến vụ việc 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 16-3-2023.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TPHCM cùng với sự nỗ lực, mưu trí, sáng tạo của cán bộ chiến sĩ, đến ngày 22-4-2025, Công an thành phố đã khởi tố tổng cộng 1.502 người.

Không chỉ dừng lại ở kết quả nêu trên, Ban chuyên án tiếp tục khai thác, đối sánh thông tin, tài liệu từ các bị can bị bắt trong chuyên án VN10 để rà dựng, phát hiện và khẩn trương đấu tranh, xử lý các đối tượng nghi vấn.

Đến nay, chuyên án truy xét VN10, lần theo “dòng chảy” của ma túy đã chặt đứt hơn 500 nhánh, phân nhánh hoạt động tại 36 tỉnh, thành phố; khởi tố 1.529 bị can, thu gần 570 kg ma túy, 12 khẩu súng, 67 viên đạn, 3 quả lựu đạn và chứng minh số tiền các đối tượng giao dịch mua bán hơn 29.000 tỷ đồng.

Ngày 11-5-2023 và ngày 26-4-2024, Công an TPHCM được lãnh đạo Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ tặng thư khen, đánh giá cao sự mưu trí, sáng tạo và sắc bén về mặt nghiệp vụ, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương của Công an thành phố; xứng đáng là điển hình về việc đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia; góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn về ma túy.