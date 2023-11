Trái cây ngoại “đổ bộ” thị trường Việt Nam

Điều đáng chú ý, giá trái cây ngoại hiện khá rẻ. Cụ thể, kiwi vàng nhập khẩu từ New Zealand bán với giá 57.000 đồng/kg, giảm 15% so với cùng kỳ; táo nhập từ New Zealand bán giá 40.000-60.000 đồng/kg; táo Envy từ 70.000-110.000 đồng/kg (giảm hơn một nửa so với năm 2021)…

Lý giải nguyên nhân trái cây ngoại đổ bộ thị trường nội địa nhiều với giá rẻ, Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, việc tham gia các hiệp định thương mại tự do giúp thuế nhập khẩu rau quả gần như giảm về 0%. Do đó, giá trái cây giảm khá mạnh do không phải chịu thuế. Thêm vào đó, nguồn cung trên thị trường dồi dào, sức mua không tăng nhiều nên nhà bán hàng phải giảm giá để thu hút người tiêu dùng.