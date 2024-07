Trái cây vùng Đồng Tháp Mười có mặt tại thị trường châu Âu

Ngày 31-7, ông Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Long An cho biết, Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu cây ăn quả vùng Đồng Tháp Mười (thuộc tỉnh Long An) đạt được những kết quả khả quan. Các sản phẩm trái cây của đề án đã có mặt tại nhiều nước như Hàn Quốc, Nga, Anh, Hoa Kỳ, Trung Quốc, châu Âu và New Zealand.