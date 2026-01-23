Sức sống cơ sở

Trang bị phương tiện cấp cứu ngừng tim ở các nhà ga tuyến Metro số 1

SGGPO

Tại các nhà ga của tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, 6 máy khử rung tim tự động vừa được trang bị, giúp xử lý hiệu quả khi có trường hợp ngừng tim ngoại viện. 

Ngày 23-1, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và các nhà tài trợ trao tặng 6 máy khử rung tim tự động cho Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TPHCM (HURC1), đơn vị quản lý và vận hành tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Quy trình sơ cứu nạn nhân ngưng tim và sử dụng máy khử rung tim tự động.

Theo PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, các tình huống y khoa khẩn cấp có thể xảy ra bất cứ khi nào, ở đâu, kể cả tại những nơi đông đúc như nhà ga, tàu điện, quảng trường, khu vực sự kiện…

Đột tử do ngừng tim ngoại viện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Người bệnh không được phát hiện kịp thời, thiếu người hỗ trợ kỹ năng cấp cứu ban đầu và thiếu các thiết bị cần thiết như máy khử rung tim tự động (AED).

z7459493322211_9ffdef1cf04c863a8d7115bfb761c66d.jpg
BV Nhân dân Gia Định trao tặng 6 máy khử rung tim tự động cho đơn vị quản lý và vận hành tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Máy AED là “vũ khí” giúp tăng tỷ lệ sống sót lên đến 50% - 70% nếu được sử dụng trong vòng 3 - 5 phút đầu, “thời điểm vàng” để cứu sống người bệnh.

Từ thực tế trên, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã vận động mạnh thường quân trao tặng 6 máy khử rung tim tự động cho đơn vị quản lý và vận hành tuyến Metro số 1 - nơi có hàng chục ngàn lượt khách mỗi ngày.

Các máy khử rung tim sẽ được bố trí ở các nhà ga, bảo quản trong tủ chuyên dụng nhưng không khoá, giúp hành khách tiếp cận và sử dụng ngay khi xảy ra tình huống y khoa khẩn cấp. Máy có hướng dẫn tiếng Việt bằng âm thanh và hình ảnh dễ hiểu, dễ thao tác.

z7459476567352_9e5e3c48306a0e2117f43c5503386fa9.jpg
TS-BS Huỳnh Quang Đại huấn luyện sử dụng máy khử rung tim tự động.

Tại buổi lễ, TS-BS Huỳnh Quang Đại, Phụ trách điều hành Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định trực tiếp huấn luyện cấp cứu ngừng tim cho nhân viên tuyến Metro số 1, hướng dẫn sử dụng máy và áp dụng vào tình huống giả định.

GIAO LINH

