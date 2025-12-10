Phường Tân Sơn Nhất (TPHCM) khám tầm soát nguy cơ đột quỵ cho 300 cụ cao tuổi

Theo báo cáo của Tổ chức Đột quỵ Thế giới, cứ mỗi 6 người thì có 1 người bị đột quỵ trong đời và cứ 2 giây lại có 1 ca đột quỵ mới xảy ra trên toàn cầu. Riêng tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận trên 200.000 ca đột quỵ.
Các yếu tố chính gây ra đột quỵ bao gồm: hút thuốc lá, rượu bia, lười vận động, béo phì, cholesterol, huyết áp, đường huyết cao... Trong đó, 90% ca đột quỵ xảy ra với người cao tuổi.
Để phòng chống đột quỵ ở người cao tuổi, BS.CK2 Nguyễn Thị Phương Nga khuyến cáo, người cao tuổi cần kết hợp lối sống lành mạnh (ăn uống ít muối, nhiều rau củ, cá; tập thể dục đều đặn; bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia), đồng thời phải kiểm soát tốt các bệnh nền (huyết áp, tiểu đường, mỡ máu), giữ ấm cơ thể khi trời lạnh, uống đủ nước và giảm căng thẳng, đồng thời tuân thủ điều trị y tế và khám sức khỏe định kỳ.
Dịp này, 300 người cao tuổi của phường được các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất khám tầm soát nguy cơ đột quỵ và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe.