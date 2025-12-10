Phường Tân Sơn Nhất (TPHCM) khám tầm soát nguy cơ đột quỵ cho 300 cụ cao tuổi

Ngày 10-12, UBND phường Tân Sơn Nhất phối hợp Bệnh viện Thống Nhất TPHCM tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “ Yếu tố nguy cơ và cách xử trí kịp thời khi bị đột quỵ” , kết hợp khám tầm soát cho 300 người cao tuổi trên địa bàn phường.

Bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất khám tầm soát bệnh lý đột quỵ cho người cao tuổi. QUANG HUY

Theo báo cáo của Tổ chức Đột quỵ Thế giới, cứ mỗi 6 người thì có 1 người bị đột quỵ trong đời và cứ 2 giây lại có 1 ca đột quỵ mới xảy ra trên toàn cầu. Riêng tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận trên 200.000 ca đột quỵ.

PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM tư vấn bệnh lý đột quỵ cho người cao tuổi. QUANG HUY

Các yếu tố chính gây ra đột quỵ bao gồm: hút thuốc lá, rượu bia, lười vận động, béo phì, cholesterol, huyết áp, đường huyết cao... Trong đó, 90% ca đột quỵ xảy ra với người cao tuổi.

BS.CK2 Nguyễn Thị Phương Nga, Trưởng khoa Nội Thần kinh Bệnh viện Thống Nhất chia sẻ về cách phòng chống đột quỵ. QUANG HUY

Để phòng chống đột quỵ ở người cao tuổi, BS.CK2 Nguyễn Thị Phương Nga khuyến cáo, người cao tuổi cần kết hợp lối sống lành mạnh (ăn uống ít muối, nhiều rau củ, cá; tập thể dục đều đặn; bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia), đồng thời phải kiểm soát tốt các bệnh nền (huyết áp, tiểu đường, mỡ máu), giữ ấm cơ thể khi trời lạnh, uống đủ nước và giảm căng thẳng, đồng thời tuân thủ điều trị y tế và khám sức khỏe định kỳ.

Người cao tuổi chăm chú ghi chép cách phòng chống bệnh đột quỵ. QUANG HUY

Dịp này, 300 người cao tuổi của phường được các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất khám tầm soát nguy cơ đột quỵ và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe.

QUANG HUY