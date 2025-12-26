Trao giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí” 2025

Ngày 26-12, tại Hà Nội, lễ trao giải “Khoảnh khắc Báo chí” 2025 đã diễn ra trong không khí trang trọng, tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả xuất sắc với các tác phẩm ảnh báo chí phản ánh sinh động, chân thực đời sống xã hội, thời sự và thể thao Việt Nam.

Trao giải Vàng cho các tác phẩm ảnh báo chí xuất sắc

Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí” do Báo Nhà báo & Công luận tổ chức dưới sự chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, là sân chơi chuyên môn uy tín dành cho các phóng viên ảnh đang trực tiếp tác nghiệp trong dòng chảy sôi động của đời sống. Qua 7 mùa tổ chức, giải thưởng từng bước khẳng định uy tín, bản sắc và giá trị nghề nghiệp, trở thành điểm hẹn thường niên của những người làm ảnh báo chí trên cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh, Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí” là dịp vinh danh những tác phẩm xuất sắc, đồng thời là cơ hội nhìn lại hành trình tác nghiệp đầy trách nhiệm, đam mê và tình yêu nghề của những người làm báo.

Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày các tác phẩm ảnh xuất sắc

Mùa giải 2025 mang chủ đề “Bản lĩnh Việt Nam”, khắc họa hành trình kiên định của đội ngũ phóng viên ảnh, những người luôn có mặt ở tuyến đầu, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân trong từng nhịp sống. Giải năm nay thu hút gần 400 tác phẩm dự thi, Ban tổ chức đã lựa chọn và vinh danh 50 tác phẩm xuất sắc ở ba hạng mục: Thời sự, đời sống xã hội và thể thao, mang đến cho công chúng một không gian giàu cảm xúc về đời sống, lịch sử và con người Việt Nam.

Đánh giá chất lượng mùa giải, ông Việt Văn, thành viên Ban Giám khảo cho rằng, “Khoảnh khắc Báo chí” 2025 tiếp tục giữ vững uy tín, đồng thời nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn so với các mùa trước, thể hiện rõ sự tiến bộ về bố cục, ánh sáng, màu sắc và con mắt nghề nghiệp của các tác giả.

Ban tổ chức đã trao các giải Vàng, Bạc, Đồng cho từng hạng mục, cùng 10 tác phẩm tốp 10 và 30 tác phẩm trong tốp 50. Những khoảnh khắc được vinh danh không chỉ ghi nhận tài năng, sự dấn thân của người cầm máy, mà còn nhắc nhở về sứ mệnh của báo chí cách mạng: phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân bằng sự trung thực, nhân văn và trách nhiệm nghề nghiệp.

Hạng mục Thời sự: Những hình ảnh nổi bật trong đại lễ 80 năm Quốc khánh - Nhóm tác giả Ngọc Thành, Đức Đồng, Giang Huy, Như Quỳnh, Thanh Tùng, Nguyễn Đông, Lương Hiếu, Minh Hoàng, Đức Kiên, Thanh Hằng, Phạm Dự (Báo điện tử VnExpress). Hạng mục Đời sống xã hội: Công nhân ngâm bùn trắng đêm nạo vét, “hồi sinh” sông Tô Lịch - Tác giả Đinh Đức Long (bút danh Hải Long), Báo Dân trí. Hạng mục Thể thao: Hành trình vinh quang của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024 - Tác giả Trương Anh Đức, Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh.

VĨNH XUÂN