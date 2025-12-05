Văn hóa - Giải trí

Tác giả Việt Nam giành chiến thắng áp đảo tại Cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 13

SGGPO

Ngày 5-12, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) tổ chức lễ trao giải và khai mạc Triển lãm Cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 13 năm 2025 (VN-25) tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, đúng dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Hội (1965-2025).

Tác phẩm “Sức mạnh của "hổ mang chúa" SU-30mk2” của Nguyễn Tiến Anh Tuấn
Tác phẩm “Sức mạnh của "hổ mang chúa" SU-30mk2” của Nguyễn Tiến Anh Tuấn

Cuộc thi năm nay thu hút 13.236 tác phẩm của 1.054 tác giả thuộc 31 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng gần 30% so với kỳ trước, khẳng định uy tín ngày càng cao của sân chơi ảnh nghệ thuật do Việt Nam đăng cai. Tác phẩm dự thi thuộc bốn chủ đề: Tự do ảnh màu, Tự do đơn sắc, Chân dung và Du lịch, được Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế (FIAP) bảo trợ.

01-trao-huy-chuong-vang-ong-thanh-lam-pho-ban-tuyen-giao-va-dan-van-va-ong-doan-thanh-no-pho-chu-tich-lien-hiep-cac-hoi-vhnt-viet-nam.jpg
Trao huy chương vàng cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc

Phát biểu tại buổi lễ, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch VAPA, nhấn mạnh VN-25 đã trở thành “điểm hẹn” uy tín của giới nhiếp ảnh toàn cầu. Chất lượng tác phẩm năm nay vượt trội, thể hiện sự đa dạng văn hóa, chiều sâu sáng tạo và khả năng khai thác ánh sáng, bố cục ấn tượng của các tác giả.

1-vn25-portrait-fiap-gold-hai-nu-cuoi-the-two-smiles-le-khai-nhan-vietnam.jpg
“Hai nụ cười” của Lê Khái Nhân

Bốn hội đồng giám khảo quốc tế độc lập đã tuyển chọn 663 ảnh triển lãm của 383 tác giả đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ; đồng thời trao 47 giải thưởng theo hệ thống của VAPA và FIAP.

Các tác giả Việt Nam giành tới 34/47 giải thưởng, tiếp tục khẳng định vị thế của nhiếp ảnh nước nhà. Năm Huy chương vàng thuộc về: Nguyễn Trọng Tâm với “Khám phá đại dương”, Nguyễn Tiến Anh Tuấn với “Sức mạnh của "hổ mang chúa" SU-30mk2”, Từ Thế Duy với “Cùng đàn cá”, Đỗ Thị Thuận với “Đôi mắt của thảo nguyên” và Lê Khái Nhân với “Hai nụ cười”.

2-vn25-mono-vapa-gold-cung-dan-ca-tu-the-duy-vietnam.jpg
Tác phẩm “Cùng đàn cá” của Từ Thế Duy

Dù đánh giá cao sự trưởng thành và sức sáng tạo của lực lượng tác giả trong nước, Chủ tịch VAPA cho rằng nhiếp ảnh Việt Nam vẫn còn một số lối mòn về đề tài và kỹ thuật, cần sự đột phá mạnh mẽ hơn để bắt kịp dòng chảy sáng tạo quốc tế.

2-vn25-color-vapa-gold-medal-kham-pha-dai-duong-nguyen-trong-tam-vietnam.jpg
Tác phẩm “Khám phá đại dương” của Nguyễn Trọng Tâm

Triển lãm VN-25 mở cửa đến hết ngày 9-12, mang tới cho công chúng cơ hội thưởng lãm những góc nhìn mới về con người, thiên nhiên và đời sống từ nhiều nền văn hóa khác nhau.

Tin liên quan
VĨNH XUÂN

Từ khóa

cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 13 Ảnh nghệ thuật quốc tế trao giải thi ảnh nghệ thuật VAPA Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh VN

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn