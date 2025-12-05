Tác giả Việt Nam giành chiến thắng áp đảo tại Cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 13

Ngày 5-12, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) tổ chức lễ trao giải và khai mạc Triển lãm Cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 13 năm 2025 (VN-25) tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, đúng dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Hội (1965-2025).

Tác phẩm “Sức mạnh của "hổ mang chúa" SU-30mk2” của Nguyễn Tiến Anh Tuấn

Cuộc thi năm nay thu hút 13.236 tác phẩm của 1.054 tác giả thuộc 31 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng gần 30% so với kỳ trước, khẳng định uy tín ngày càng cao của sân chơi ảnh nghệ thuật do Việt Nam đăng cai. Tác phẩm dự thi thuộc bốn chủ đề: Tự do ảnh màu, Tự do đơn sắc, Chân dung và Du lịch, được Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế (FIAP) bảo trợ.

Trao huy chương vàng cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc

Phát biểu tại buổi lễ, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch VAPA, nhấn mạnh VN-25 đã trở thành “điểm hẹn” uy tín của giới nhiếp ảnh toàn cầu. Chất lượng tác phẩm năm nay vượt trội, thể hiện sự đa dạng văn hóa, chiều sâu sáng tạo và khả năng khai thác ánh sáng, bố cục ấn tượng của các tác giả.

“Hai nụ cười” của Lê Khái Nhân

Bốn hội đồng giám khảo quốc tế độc lập đã tuyển chọn 663 ảnh triển lãm của 383 tác giả đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ; đồng thời trao 47 giải thưởng theo hệ thống của VAPA và FIAP.

Các tác giả Việt Nam giành tới 34/47 giải thưởng, tiếp tục khẳng định vị thế của nhiếp ảnh nước nhà. Năm Huy chương vàng thuộc về: Nguyễn Trọng Tâm với “Khám phá đại dương”, Nguyễn Tiến Anh Tuấn với “Sức mạnh của "hổ mang chúa" SU-30mk2”, Từ Thế Duy với “Cùng đàn cá”, Đỗ Thị Thuận với “Đôi mắt của thảo nguyên” và Lê Khái Nhân với “Hai nụ cười”.

Tác phẩm “Cùng đàn cá” của Từ Thế Duy

Dù đánh giá cao sự trưởng thành và sức sáng tạo của lực lượng tác giả trong nước, Chủ tịch VAPA cho rằng nhiếp ảnh Việt Nam vẫn còn một số lối mòn về đề tài và kỹ thuật, cần sự đột phá mạnh mẽ hơn để bắt kịp dòng chảy sáng tạo quốc tế.

Tác phẩm “Khám phá đại dương” của Nguyễn Trọng Tâm

Triển lãm VN-25 mở cửa đến hết ngày 9-12, mang tới cho công chúng cơ hội thưởng lãm những góc nhìn mới về con người, thiên nhiên và đời sống từ nhiều nền văn hóa khác nhau.

VĨNH XUÂN