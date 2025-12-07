36 tác phẩm đạt “Giải thưởng truyền thông về quyền con người Việt Nam hạnh phúc 2025”

Lễ trao “Giải thưởng truyền thông về quyền con người Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2025” đã trao giải cho 36 tác phẩm, tối qua 6-12, tại Hà Nội.

Tác phẩm “Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình” của tác giả Phạm Ngọc Long Thiên được trao giải nhất

Sau hơn 4 tháng phát động, cuộc thi nhận được 17.000 tác phẩm ảnh và video, tăng 1,7 lần so với năm 2024. Hội đồng giám khảo đã lựa chọn 36 tác phẩm đạt giải, cùng 150 ảnh và 29 video tiêu biểu để trưng bày triển lãm.

Trao giải nhất hạng mục ảnh và video

Giải thưởng Sáng tạo được trao cho tác phẩm ảnh “Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tập đoàn TH True Milk trên đất Nghệ An” của tác giả Lê Quang Dũng, tác phẩm video “Cỏ Bàng (Sedge Plant)” của một tác giả nước ngoài.

Giải nhất hạng mục ảnh được trao cho tác phẩm “Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình” của tác giả Phạm Ngọc Long Thiên. Giải nhất hạng mục video được trao cho tác phẩm “Những nụ cười hạnh phúc” của tác giả Lưu Minh Khương. Tác giả đạt giải nhất sẽ nhận kỷ niệm chương, giấy chứng nhận và phần thưởng trị giá 50 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình cho biết, mỗi tác phẩm là một lát cắt chân thực của đời sống, là một khoảnh khắc đẹp đẽ ghi lại sự chuyển mình của đất nước. Tất cả hòa quyện để tạo nên một bức tranh sinh động về một Việt Nam hạnh phúc, văn minh, giàu bản sắc và đang vươn lên mạnh mẽ trên hành trình hội nhập và phát triển.

HÀ NGUYỄN