Triệt phá đường dây đánh bạc 3 tỷ đồng/ngày

Ngày 28-11, Công an TPHCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Cao Quốc Điều (sinh năm 1989, ngụ huyện Nhà Bè, TPHCM) cùng 21 người khác về tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Công an TPHCM cùng Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an phát hiện đường dây đánh bạc quy mô lớn do Điều cầm đầu nên củng cố hồ sơ.

Ngày 6-11, hai đơn vị cùng công an các tỉnh, thành đồng loạt bắt giữ Điền và đồng phạm, thu giữ nhiều tang vật.

Cao Quốc Điều tại cơ quan công an

Công an xác định, năm 2023, Điều là nhà cái đã cùng một số cổ đông móc nối, kết nạp Đặng Thanh Cao (sinh năm 1984), Nguyễn Duy Tân (sinh năm 1987, cùng ngụ TPHCM) và nhiều người khác làm đại lý trung gian để tổ chức hoạt động cờ bạc.

Nhóm này hoạt động bằng hình thức thầu đề với các đại lý ở TPHCM và một số tỉnh phía Nam.

Tháng 8-2024, Điều sử dụng bot "xxx Lyyy" qua mạng xã hội để tổ chức đánh bạc. Phương thức này có quy mô lớn hơn, thu lợi nhuận bất chính cao hơn.

Công an xác định, bot “xxx Lyy” được thiết kế để tự động như một robot có khả năng tương tác với người dùng, trả lời bằng các câu lệnh được cài đặt sẵn, để hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức thầu số lô, đề.

Cao Quốc Điều cùng đồng phạm tại cơ quan công an



Các đại lý nhận phơi số lô, đề từ các đại lý cấp dưới, sau đó đưa lên nhóm thành viên. Khi có kết quả xổ số, bot "xxx Lyyy" tự động tính tiền thắng, thua để nhóm Điền thanh toán với đại lý cấp dưới và chuyển lên "bot master" (cấp trên) để Điều cùng các cổ đông biết kết quả.

Hàng ngày, Điều tính toán các số lô, đề có xác suất trúng cao rồi cài đặt những số này vào danh sách hạn chế, nhằm tăng tỷ lệ thua cho người chơi...

Cũng thông qua bot "xxx Lyyy", Điều lập 4 "bot master" rồi phát triển thêm 113 bot thành viên, tương đương 113 đại lý trực tiếp của Điều, trong đó có Cao và Tân.

Điều là người quản lý chung, còn các cổ đông có nhiệm vụ tìm kiếm, phát triển đại lý cấp dưới.

Công an xác định, từ tháng 8-2024 đến nay, tổng số tiền đánh bạc của đường dây tội phạm này là hơn 240 tỷ đồng, trung bình mỗi ngày khoảng 3 tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm này còn tổ chức cá độ bóng đá trên mạng.

