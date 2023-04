Trường Mầm non Á Châu - lấy trẻ làm trung tâm

Môi trường bên ngoài lớp học

- Khu vận động ngoài trời được thiết kế nhằm mang lại cho trẻ sự linh hoạt, khéo léo.

- Khu phát triển kỹ năng xã hội với thiết kế để trẻ cùng nhau chơi các chủ đề về gia đình, xã hội và được học các kỹ năng sống.

- Khu hoạt động tạo hình, thiết kế và khu vườn cổ tích: trẻ được tự do sáng tạo ra những sản phẩm tùy thích, được hóa mình vào các nhân vật và tưởng tượng, sáng tạo ra những câu chuyện một cách phong phú. Kích thích sự phát triển của não và tăng khả năng tư duy cho trẻ.

- Khu trò chơi dân gian và góc văn hóa địa phương: trẻ được khám phá những nét đẹp văn hóa quê hương, giáo dục tình yêu quê hương đất nước một cách tự nhiên, hài hòa.

- Sân khấu ngoài trời và khu giao thông: là không gian mở để khơi gợi cảm hứng cho trẻ thể hiện tài năng ca hát, nhảy múa và học được các quy định về an toàn giao thông.

- Những bảng tường trống sơn đen để trẻ thỏa sức vẽ theo sở thích. Ngoài ra, các phòng chức năng như: phòng STEM, thư viện, phòng lego, phòng đàn... để các con có thêm nhiều hoạt động trải nghiệm.

Môi trường bên trong lớp học

Để phát huy tính tích cực của trẻ, các góc hoạt động khi thiết kế luôn chú trọng không gian và đối tượng trẻ trong lớp sao cho các góc chơi được bố trí hài hòa giữa động và tĩnh, tạo ra sự hấp dẫn, thu hút trẻ hoạt động. Môi trường chữ viết cũng rất được chú trọng để trẻ được làm quen chữ cái, chữ số.

Trường Mầm non Á Châu thuộc Hệ thống Giáo dục Á Châu (ABC EDU) với phương châm: “Nếu bạn muốn làm điều gì cho con của bạn thì hãy làm điều đó cho học trò của bạn” để trẻ theo học không chỉ được phát triển một cách toàn diện mà còn cảm giác được sự yêu thương, vui vẻ, an toàn và tôn trọng. Trường được thành lập tháng 3-2017 tọa lạc tại đường N5, N6, D5 (phường Thống Nhất, TP Biên Hòa), có diện tích gần 1.230m2, khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, được che phủ bởi cây xanh, vườn rau, vườn hoa và thảm cỏ phủ khắp sân trường, tạo cho trẻ không gian hoạt động gần gũi với thiên nhiên, khơi gợi nguồn cảm hứng và trí tưởng tượng ở trẻ, từ đó trẻ trở nên tích cực và sáng tạo.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tạo cơ hội cho gia đình và cộng đồng cùng trẻ tham gia các hoạt động là một trong những công tác thường xuyên của nhà trường.