Gỡ “điểm nghẽn” chuyển đổi số giáo dục

Tại Hội nghị Triển khai mô hình hiệu quả trong chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo do Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía Nam (Bộ GD-ĐT) tổ chức vào cuối tuần qua, Giám đốc Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía Nam Lê Thắng Lợi nêu thực tế xảy ra ở nhiều cơ sở giáo dục, đó là nhân sự dôi dư, “không biết bố trí vị trí nào” sẽ được phân công phụ trách nhiệm vụ chuyển đổi số trong trường học. Ngoài yếu tố hạ tầng công nghệ chưa đảm bảo, nguồn lực tài chính còn hạn chế thì nhân lực chất lượng cao là “điểm nghẽn” lớn nhất của công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Theo TS Nguyễn Tuấn Hoa, thành viên xây dựng Chiến lược Phát triển kinh tế số, xã hội số quốc gia, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong trường học chia làm 4 cấp độ là: dùng AI như trợ lý, dùng AI để phản biện, dùng AI như công cụ, biến AI thành lực lượng sản xuất mới. Trên thực tế, việc ứng dụng AI trong giáo dục hiện nay mới dừng ở cấp độ đầu tiên. Trong khi đó, toàn ngành đang đẩy mạnh mục tiêu đưa AI trở thành công cụ hỗ trợ dạy và học.

Ông Nguyễn Hà Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM, cho rằng, trước khi có Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, TPHCM đã ban hành chính sách huy động nguồn lực xã hội hóa phục vụ công tác chuyển đổi số. Với sự ra đời của Nghị quyết 57, công tác chuyển đổi số trong giáo dục thuận lợi hơn rất nhiều.

Hiện nay, TPHCM đang xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số. Để giảm áp lực cho ngân sách, cần tách biệt nội dung nào phục vụ người học có thể xã hội hóa. Bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, để chuyển đổi số thực sự đạt hiệu quả, cần triển khai song song các nhiệm vụ nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, tăng cường đầu tư hạ tầng, nhân lực, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin khi triển khai hoạt động chuyển đổi số trong trường học.

THU TÂM