Học sinh mầm non hào hứng về các hoạt động ứng dụng chuyển đổi số

Sáng 8-5, tại Trường Mầm non Tuổi Thơ (phường Hòa Hưng), hơn 300 học sinh và phụ huynh đã tham gia Ngày hội "Ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non" năm học 2025-2026.

Theo cô Trần Thị Bích Liên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Thơ, trường có 251 học sinh ở hai khối nhà trẻ và mẫu giáo. Từ đầu năm học 2025-2026 đến nay, trường đã tổ chức nhiều chuyên đề dạy học mở thu hút sự tham gia của học sinh và phụ huynh toàn trường như "Dạy học lấy trẻ làm trung tâm", "Giáo dục giới tính cho trẻ mầm non"...

Trong bối cảnh chuyển đổi số được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành, trường tổ chức chuyên đề dạy học về ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục cho trẻ nhằm cụ thể hóa các mục tiêu ứng dụng công nghệ vào lớp học, qua đó giúp phụ huynh hiểu và phối hợp tốt hơn với nhà trường trong giáo dục trẻ.

Phụ huynh quét mã QR tham gia trò chơi tương tác cùng con

Dịp này, Trường Mầm non Tuổi Thơ giới thiệu kho học liệu dùng chung toàn trường với hơn 110 clip bài giảng tương tác.

Cô Nguyễn Thị Kim Hiền, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Thơ, giới thiệu về kho học liệu số dùng chung của toàn trường cho phụ huynh

"Tất cả hoạt động giáo dục ứng dụng chuyển đổi số phải đảm bảo phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của trẻ mầm non, đảm bảo nguyên tắc “Lấy trẻ làm trung tâm”. Trẻ được trải nghiệm công nghệ nhưng không nhìn màn hình quá lâu, kết hợp đan xen các hoạt động vận động thô và vui chơi ngoài trời để phát triển toàn diện” Cô Trần Thị Bích Liên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Thơ, phường Hòa Hưng

Ngày hội được tổ chức đa dạng nhiều hoạt động như: tái hiện không khí mua sắm nhộn nhịp ở siêu thị tại khu vực sân trường, góc đọc sách điện tử tại sảnh chờ, giới thiệu về kho học liệu số dùng chung của nhà trường...

Tham gia hoạt động quét mã QR để biết giá của cà rốt ở quầy nông sản, Trúc Anh, học sinh Lá 1, khoe: "Đây là lần đầu tiên con cầm điện thoại quét mã QR. Điện thoại hiện ra một bạn cà rốt dễ thương giới thiệu giá tiền và lợi ích khi ăn cà rốt".

Ba của Trúc Anh là anh Nguyễn Anh Tuấn, quyết định gác lại công việc, dành toàn bộ buổi sáng tham gia các hoạt động cùng con. Phụ huynh này cho biết các hoạt động ứng dụng chuyển đổi số rất có ý nghĩa, bước đầu cho trẻ làm quen một số kỹ năng cần thiết trong đời sống như quét mã tính tiền khi đi siêu thị, đọc sách điện tử trên nền tảng thư viện số, tham gia trò chơi tương tác có ứng dụng trí tuệ nhân tạo...

Ngoài ra, trong từng lớp học, giáo viên tổ chức nhiều hoạt động chung cho cả phụ huynh và học sinh tham gia như: bé đi tàu điện metro, nhận biết các phương tiện giao thông, bé làm tên lửa tự chế, nhận biết chữ số và số lượng trong phạm vi 5...

Tại lớp Mầm 3, phụ huynh và học sinh được hướng dẫn dùng điện thoại di động quét mã QR xem clip hướng dẫn làm tên lửa. Lớp có sĩ số 16 học sinh nhưng có đến 12 gia đình ba mẹ sắp xếp thời gian vào tham gia hoạt động với con.

Phụ huynh và học sinh lớp Mầm 3 tham gia hoạt động làm tên lửa sau khi quét mã QR xem clip hướng dẫn ngay tại lớp học

Tương tự, tại lớp Chồi 2, với trò chơi tìm biển báo giao thông, nhờ sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo, cô và trò cùng nhau tham gia trò chơi nhận diện khuôn mặt, chọn đáp án đúng về biển báo giao thông. Giờ học đầy ắp tiếng cười, trẻ thích thú với từng tương tác trên màn hình ti vi thông minh.

Nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, cô và trò chọn đáp án câu hỏi về biển báo giao thông bằng công cụ nhận diện khuôn mặt. Khuôn mặt nghiêng về bên trái là chọn đáp án bên trái màn hình, khuôn mặt nghiêng về bên phải là chọn đáp án bên phải màn hình.

Đại diện trường cho biết, ứng dụng chuyển đổi số đã góp phần tạo ra một môi trường giáo dục hiện đại, an toàn và mang lại hạnh phúc cho trẻ mầm non thông qua các hoạt động "học mà chơi". Tới đây, các hoạt động sẽ tiếp tục được nâng cao, đẩy mạnh hiệu quả ứng dụng trong các năm học tiếp theo.

