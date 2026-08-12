Truy tố cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức với cáo buộc chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng

Chiều 12-8, Viện KSND tối cao cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Chu Thị Thành (sinh năm 1960, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức) về các tội “Tham ô tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Cùng bị truy tố còn có 22 bị can khác về nhiều tội danh, trong đó có tội “Trốn thuế”.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến năm 2022, theo chỉ đạo của bà Chu Thị Thành, một số cán bộ Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức gồm: Nguyễn Thị Bích Liên (Kế toán), Lê Thanh An (Phó Tổng Giám đốc), Nguyễn Thị Thanh Hải ( Kế toán) giúp Chu Thị Thành tham ô, chiếm đoạt tiền từ Quỹ Bình ổn xăng dầu (Quỹ BOG).

Bị can Chu Thị Thành (trái) và Mai Anh Tuyên. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Cụ thể, một số bị can xuất khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng bán xăng dầu để thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Bị can Mai Anh Tuyên, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, cùng một số bị can khác bị cáo buộc bán xăng dầu tại kho nhưng không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 48 hóa đơn giá trị gia tăng để cân đối số liệu tồn kho. Điều này giúp Chu Thị Thành thu lợi bất chính hơn 14 tỷ đồng.

Một số bị can khác cũng bị cáo buộc biết việc bán hàng không xuất hóa đơn, bán hóa đơn khống nhưng vẫn giúp sức chiếm đoạt tiền từ Quỹ BOG. Trong đó, Mai Anh Tuyên bị cáo buộc giúp sức cho Chu Thị Thành và đồng phạm chiếm đoạt hơn 49 tỷ đồng.

Để che giấu hành vi, Chu Thị Thành và đồng phạm lập báo cáo định kỳ hàng tháng về Quỹ BOG với số liệu không đúng sản lượng bán hàng thực tế.

Cơ quan công tố xác định Chu Thị Thành giữ vai trò chủ mưu, cùng cấp dưới chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ BOG.

Quá trình điều tra, Chu Thị Thành và các bị can đã nộp hơn 100 tỷ đồng để khắc phục toàn bộ thiệt hại; riêng Chu Thị Thành nộp hơn 99 tỷ đồng.

ĐỖ TRUNG