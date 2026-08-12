Vụ AIC trúng thầu 3 trạm quan trắc ở Cà Mau: Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn 10 năm tù

Viện KSND tỉnh Cà Mau xác định, Công ty AIC đã trúng gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị liên quan 3 trạm quan trắc, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 4,4 tỷ đồng.

Ngày 12-8, sau hai ngày xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 1969, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế - AIC) 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Nhàn vắng mặt tại tòa.

TAND tỉnh Cà Mau xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng đồng phạm trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”

Cùng tội danh, bị cáo Phạm Quốc Nam (sinh năm 1962, cựu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bạc Liêu trước đây) bị tuyên phạt 4 năm tù.

Các bị cáo: Trần Mạnh Hà, cựu Phó tổng giám đốc AIC; Lê Thị Linh Nhung, cựu nhân viên AIC; Hồ Tấn Mạnh, Nguyễn Minh Tâm, cựu lãnh đạo Công ty thẩm định giá Đông Nam Á; Bùi Thị Kim Em, cựu kế toán trưởng Sở TN-MT tỉnh Bạc Liêu trước đây, bị tuyên từ 3 đến 7 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 2017, Sở TN-MT tỉnh Bạc Liêu được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng 3 trạm quan trắc nước mặt tự động, tổng mức đầu tư hơn 50 tỷ đồng.

Tháng 3-2018, AIC trúng gói thầu này với giá trên 39 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị cáo buộc là người chủ mưu, chỉ đạo thành lập nhóm công ty "quân xanh" để giúp AIC trúng thầu.

Để đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính, Nhàn chỉ đạo điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính năm 2013, 2014 và lập khống báo cáo kiểm toán năm 2014, nhằm thể hiện AIC đủ điều kiện dự thầu.

Phạm Quốc Nam với vai trò người đứng đầu chủ đầu tư, chỉ định các đơn vị tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu; chỉ đạo cấp dưới phối hợp AIC trong quá trình lập dự án và tổ chức đấu thầu.

Từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đã có sự liên hệ, thống nhất giữa Nam và AIC nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp này trúng thầu.

Việc AIC trúng gói thầu trên gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 4,4 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, bà Nhàn và ông Hà bỏ trốn, bị truy nã quốc tế.

TẤN THÁI