Pháp luật

Tạm giữ tàu chở gần 20 tấn phân bón không rõ nguồn gốc

SGGPO

Ngày 12-8, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, đơn vị vừa tạm giữ phương tiện thủy nội địa KG-58069 vận chuyển gần 20 tấn phân bón không có giấy tờ hợp pháp.

Clip tạm giữ tàu chở gần 20 tấn phân bón không rõ nguồn gốc. Thực hiện: MẠNH THẮNG - NGUYỄN NAM

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 10-8, tại khu vực biển cách Côn Đảo hơn 70 hải lý, lực lượng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện phương tiện KG-58069 có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

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Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trên tàu KG-58069

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 7 thuyền viên, do ông Nguyễn Hữu Nghĩa (sinh năm 2000, trú xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long) làm thuyền trưởng. Làm việc với lực lượng chức năng, ông Nghĩa khai nhận tàu đang vận chuyển gần 20 tấn phân bón. Tuy nhiên, thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, tính hợp pháp của lô hàng theo quy định.

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Dẫn giải tàu KG-58069 về cảng Hải đội 301

Lực lượng chức năng dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 301 tại phường Phước Thắng, TPHCM để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

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MẠNH THẮNG

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Cảng Hải đội 301 Quới Thiện Nguyễn Hữu Nghĩa Phước Thắng Côn Đảo Phân bón tàu chở hàng lậu

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