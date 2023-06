Truyện thiếu nhi của Thâm Tâm được in sách

Ngày 20-6, NXB Kim Đồng cho biết, đã tập hợp khá đầy đủ và chọn lọc in lại thành sách các truyện thiếu nhi của tác giả Thâm Thâm và in thành 3 cuốn sách Con rùa đội vẹt - Truyện đồng thoại; Hai cây hoa nhài - Truyện cổ tích; Thuồng luồng ở nước - Truyện dã sử. Đây là lần đầu tiên truyện thiếu nhi của Thâm Tâm được in thành sách.