Từ chính sách an sinh đến tầm nhìn đô thị nhân văn

Có những quyết định không cần lời hô hào nhưng lại chạm đến trái tim hàng triệu người. Khi Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất chủ trương nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, đó không chỉ là điều chỉnh kỹ thuật trong chính sách an sinh, mà là minh chứng sinh động cho tinh thần phát triển nhưng không để ai bị bỏ lại phía sau.

Một dự án nhà ở xã hội

Theo chủ trương mới, mức hỗ trợ xây nhà được nâng lên 100 triệu đồng/căn, 120 triệu đồng/căn tại khu vực đất yếu và 150 triệu đồng/căn đối với đặc khu Côn Đảo.

Con số ấy không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là thông điệp nhân văn sâu sắc: TPHCM phát triển, nhưng mọi người dân, từ trung tâm đô thị sầm uất đến những con hẻm nhỏ vùng ven, từ đất liền đến hải đảo xa xôi, đều được sẻ chia, cùng thụ hưởng thành quả phát triển của thành phố.

Tinh thần ấy đã được khẳng định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Kiên định mục tiêu phát triển toàn diện con người, kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo cơ hội phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển… Xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện, đa tầng, bao phủ toàn dân; tiếp tục chăm lo người có công, nhóm yếu thế; nâng cao chất lượng giảm nghèo bền vững. Đó chính là nền tảng để TPHCM hiện thực hóa khát vọng trở thành siêu đô thị quốc tế, một đô thị hiện đại, nhân văn, nghĩa tình.

Sau khi sắp xếp, hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM gánh trên vai trách nhiệm lớn lao và tầm nhìn phát triển rộng mở hơn. Thành phố không chỉ là đầu tàu kinh tế của đất nước, mà còn là “siêu đô thị” mang tầm quốc tế, nơi mọi chính sách phải hướng đến phát triển bền vững và công bằng xã hội.

Trong tiến trình phát triển đó, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, sự chênh lệch mức sống của người dân ở khu nội đô và vùng ven, giữa đất liền và hải đảo là nhiệm vụ thành phố đặt ra và kiên định thực hiện.

Chính sách nâng mức hỗ trợ xây nhà vì thế không chỉ giúp người dân có nhiều cơ hội an cư trong những mái ấm khang trang hơn, mà còn là biểu tượng cho một chính quyền biết lắng nghe, chia sẻ và hành động có trách nhiệm vì dân.

TPHCM không chỉ chăm lo “an cư”, mà còn hướng đến “an lạc” trong đời sống tinh thần người dân. Trong tháng 10 này, Thường trực Thành ủy TPHCM đã thống nhất chủ trương dành khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài), một vị trí đắc địa giữa trung tâm nhưng đang bỏ trống, để xây dựng công viên phục vụ cộng đồng.

Thành phố cũng quyết định mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM để làm điểm đến, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Một lần nữa, thành phố chọn “đất cho dân”, không phải “đất cho thương mại”.

Đó là quyết định hợp lòng dân, thể hiện bản lĩnh của nhà lãnh đạo khi đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích kinh tế ngắn hạn. Tựu trung, mỗi chính sách - từ nâng mức hỗ trợ nhà ở đến giữ lại quỹ đất cho công viên, bảo tàng - đều là một mảnh ghép trong bức tranh phát triển hài hòa giữa kinh tế và con người.

Với TPHCM, phát triển đô thị thông minh không chỉ là ứng dụng công nghệ vào quản lý, mà còn là bồi đắp điều kiện cho nhiều công dân sống tốt, sống tử tế, sống có trách nhiệm với cộng đồng. Chính điều đó làm nên bản sắc của TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nơi phồn vinh không chỉ đo bằng nhà cao, phố rộng, mà bằng hạnh phúc của mọi người, mọi nhà.

Nhìn lại chặng đường 50 năm qua, nghĩa tình chưa bao giờ là khẩu hiệu, mà là mạch nguồn chảy xuyên suốt trong mọi quyết sách của thành phố mang tên Bác. Khi khó khăn, thành phố không quay lưng; khi phát triển, thành phố không quên ai.

Hôm nay, với khát vọng vươn tầm “siêu đô thị” quốc tế, TPHCM vẫn chọn giữ phần tình người, sự nhân văn trong phần phố, để mỗi chính sách, mỗi công trình đều hướng về con người, vì con người. Đó là cách thành phố viết tiếp hành trình “vì cả nước, cùng cả nước” bằng tình thương, sự nghĩa tình và lời cam kết sâu sắc: Không ai bị bỏ lại phía sau!

VĂN MINH