Tự dưng mất định mức nước

Ông Lê Minh Kiệt, cư ngụ xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, cho biết: “Cuối năm 2023, Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt nông thôn TPHCM (doanh nghiệp cung cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân ở huyện Bình Chánh) phát thông báo cho các hộ dân chúng tôi. Nội dung thông báo là điều chỉnh định mức nước. Chúng tôi đã hoàn tất hồ sơ và nộp cho xí nghiệp. Tuy nhiên, tháng 5-2024, tôi khá bất ngờ với hóa đơn tiền nước tăng rất cao, gấp 4 lần bình thường. Khi xem kỹ hóa đơn thì không phải do gia đình tôi xài nước nhiều, bởi lẽ, số mét khối nước sử dụng vẫn bình thường như các tháng trước. Nguyên nhân tiền nước tăng do định mức bỗng trở về bằng 0. Nhà tôi có 4 người và định mức là 16m3 nước. Hơn chục năm qua, tháng nào gia đình tôi cũng xài hơn 20m3 nước. Tiền nước mỗi tháng hơn 100.000 đồng. Khi khai lại định mức nước, tôi vẫn khai 4 người như xưa nay. Không biết vì lý do gì mà xí nghiệp cắt định mức nước nhà tôi?”.

Ngoài trường hợp ông Kiệt, theo ghi nhận, còn có nhiều hộ dân ở các xã thuộc huyện Bình Chánh cũng bị cắt định mức và nhận hóa đơn tiền nước tăng cao. Đề nghị Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt nông thôn TPHCM xem xét lại vấn đề bất thường này.

ĐOÀN HIỆP