Đa phương tiện

Podcast

Từ mùa thu lịch sử đến khát vọng hùng cường _ Khát vọng từ tinh thần dám nghĩ, dám làm

SGGPO

Trong hành trình 80 năm dựng xây đất nước, TPHCM luôn được xem là “phòng thí nghiệm cải cách”, là nơi khởi phát của nhiều sáng tạo, đột phá để rồi từ đó lan tỏa ra cả nước. Từ những ngày đầu Đổi mới đến những cơ chế đặc thù hôm nay, thành phố mang tên Bác không chỉ đóng vai trò đầu tàu kinh tế mà còn là hiện thân cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đi trước vì lợi ích chung.

0:00 / 0:00
0:00

NGÔ BÌNH - VĂN MINH - NHỨT MINH - THANH CHIÊU

Từ khóa

PODCAST khát vọng hùng cường mùa thu lịch sử 1945 80 năm quốc khánh 2-9 kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 A80

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn