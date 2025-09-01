Từ mùa thu lịch sử đến khát vọng hùng cường _ Khát vọng từ tinh thần dám nghĩ, dám làm

Trong hành trình 80 năm dựng xây đất nước, TPHCM luôn được xem là “phòng thí nghiệm cải cách”, là nơi khởi phát của nhiều sáng tạo, đột phá để rồi từ đó lan tỏa ra cả nước. Từ những ngày đầu Đổi mới đến những cơ chế đặc thù hôm nay, thành phố mang tên Bác không chỉ đóng vai trò đầu tàu kinh tế mà còn là hiện thân cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đi trước vì lợi ích chung.