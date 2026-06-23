Từ năm 2026, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần

Từ năm 2026, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe.

Khám bệnh cho người cao tuổi tại TPHCM. Ảnh: QUANG HUY

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1116/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1579/QĐ-TTg phê duyệt chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030, theo hướng thay đổi phạm vi địa bàn và mở rộng hoạt động chăm sóc.

Cụ thể, Quyết định số 1116/QĐ-TTg nêu rõ, từ năm 2026, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe. Đến năm 2030, có ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm (ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, sa sút trí tuệ...).

Cùng với đó, số xã, phường, đặc khu có ít nhất 1 câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi, có ít nhất 1 đội tình nguyện viên tham gia chăm sóc người cao tuổi đạt 90% vào năm 2030. Số xã, phường, đặc khu thí điểm, phát triển mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày đạt ít nhất 20% vào năm 2030.

Số tỉnh, thành có cơ sở chăm sóc người cao tuổi theo hình thức xã hội hóa đạt 100% vào năm 2030. Tỉnh, thành có bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa lão khoa đạt 100% vào năm 2030.

Quyết định số 1116/QĐ-TTg cũng sửa đổi, bổ sung một số giải pháp để củng cố, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống bệnh không lây nhiễm, khám, chữa bệnh cho người cao tuổi; từng bước xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi và đào tạo, tập huấn chuyên môn cho người làm công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Trong đó, xây dựng, triển khai các mô hình Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày; xã, phường, đặc khu thân thiện với người cao tuổi; cơ sở chăm sóc người cao tuổi theo hình thức phù hợp, tiến tới xã hội hóa thực hiện nhiệm vụ chăm sóc người cao tuổi.

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LÂM NGUYÊN