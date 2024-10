Tứ tấu dây lừng danh thế giới bán đấu giá đàn violon tặng người dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi bão số 3

Chiếc đàn đặc biệt được Bond trao tặng ban tổ chức bán đấu giá dành tiền giúp đỡ các nạn nhân của bão số 3

Chương trình “Bond Live in Vietnam” là concert thứ 2 nằm trong khuôn khổ chuỗi chương trình âm nhạc “Good Morning Vietnam” do Báo Nhân dân và IB Group khởi xướng và thực hiện, sau thành công của "Kenny G Live in Vietnam" tổ chức vào tháng 11-2023.

Không chỉ là cầu nối mang âm nhạc đỉnh cao thế giới đến với khán giả trong nước, chương trình còn nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới thông qua MV của các nghệ sĩ quốc tế tham gia chương trình. “Bond Live in Vietnam” không chỉ mang tứ tấu dây lừng danh cùng âm nhạc của họ đến với khán giả Việt Nam mà còn dùng toàn bộ doanh thu bán vé để hỗ trợ cho các nạn nhân bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi).

Trước khi quay lại Việt Nam biểu diễn trong khuôn khổ chương trình "Bond Live in Vietnam”, nhóm đã từng diễn cùng nhiều nghệ sĩ khác trong các show diễn chung vào năm 2015 và 2016. Lần thứ 3 diễn tại Việt Nam và cũng là lần Bond tổ chức concert quy mô lớn nhất với lượng khán giả đông đảo nhất (khoảng 5.000 người). Khác với các show diễn thương mại được Bond thực hiện suốt 2 thập kỷ qua, "Bond Live in Vietnam” là chương trình đầu tiên của nhóm hướng tới mục đích thiện nguyện khi doanh thu để hỗ trợ cho các nạn nhân của cơn bão số 3 đổ vào các tỉnh miền Bắc hồi đầu tháng 9.

Các thành viên nhóm nhạc bày tỏ: "Với mục đích thiện nguyện như thế này, chúng tôi cảm thấy vui và ý nghĩa khi được tiếp cận và tham dự chương trình. Đây là mục đích tuyệt vời để chúng tôi tham gia biểu diễn. Ý nghĩa của chương trình cũng là nguồn năng lượng và tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi biểu diễn dành cho khán giả Việt Nam vào tối mai".

Chia sẻ thêm về đêm diễn, ban tổ chức cho hay đêm diễn của Bond tại Hà Nội được thực hiện theo format chung và đạt tiêu chuẩn quốc tế về sân khấu cũng như âm thanh. Bond sẽ trình diễn những tác phẩm thành công và quen thuộc nhất với khán giả Việt Nam, trong đó có bản "Victory" huyền thoại. Đặc biệt, 4 thành viên của Bond sẽ lần đầu mặc áo dài khi biểu diễn. Đây cũng là điều chưa từng có trong lịch sử lưu diễn ở nước ngoài của nhóm.

Chiếc đàn đặc biệt của nhóm Bond

Đại diện nhóm nhạc cũng cho biết: "Chúng tôi cảm thấy vui và phấn khích khi quay trở lại Việt Nam. Mỗi lần biểu diễn ở những địa điểm khác nhau mang lại cảm xúc khác nhau. 2 lần trước sang Việt Nam, chúng tôi cảm nhận được sự thân thiện của người dân và được thưởng thức nhiều món ăn rất thú vị. Lần này, chúng tôi quyết định dành thời gian để tham quan một địa điểm nào đó tại thủ đô. Tôi rất vui và hạnh phúc khi quay trở lại Việt Nam biểu diễn lần này".

Các thành viên của nhóm Bond trong buổi họp báo chiều 4-10 tại Hà Nội

Ở chuyến biểu diễn tại Việt Nam lần này, 4 cô gái sẽ có phần trình diễn trong trang phục áo dài Việt Nam. Chia sẻ về thông tin này, ông Nguyễn Thùy Dương, Chủ tịch IB Group Việt Nam, Giám đốc Sản xuất chương trình cho biết, áo dài là ý tưởng rất đặc biệt trong show diễn lần này, bởi ngoài âm nhạc, Ban tổ chức còn muốn gửi gắm câu chuyện về giá trị văn hóa thông qua áo dài Việt Nam.

Thành viên Tania Davis chia sẻ: "Phụ nữ Việt Nam trông rất phong cách trong trang phục của họ nên chúng tôi thực sự mong muốn được biểu diễn khi diện áo dài".

MAI AN