Từ “thị trường khán giả” đến điểm dừng chân của những world tour toàn cầu

Hai đêm diễn bùng nổ của “ông hoàng Kpop” G-DRAGON tại Ocean City không chỉ khẳng định sức hút của ngôi sao hàng đầu quốc tế, mà còn chứng minh năng lực tổ chức world tour của Việt Nam - một điểm dừng chiến lược mới trên bản đồ âm nhạc toàn cầu. Đằng sau ánh đèn rực rỡ là tầm nhìn và chiến lược dài hạn khi tập đoàn Vingroup là một trong những đơn vị tiên phong đang từng bước đặt nền móng cho nền công nghiệp văn hóa và du lịch âm nhạc Việt Nam.

“Điểm dừng chiến lược” trên bản đồ world tour toàn cầu

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank, đã biến Ocean City thành "tâm chấn" âm nhạc của châu Á cuối tuần qua. Hơn 100.000 khán giả từ khắp nơi trên thế giới cùng đổ về để sống trong nhịp điệu của G-DRAGON – “ông hoàng Kpop”.

“Tôi đã xem nhiều concert ở Thái Lan, Singapore nhưng chưa ở đâu mang lại cảm giác cuồng nhiệt và thăng hoa như tại Việt Nam. Được thưởng thức đẳng cấp world tour ngay tại quê hương đúng là không còn gì bằng”, Khánh Trang, khán giả đến từ Hà Nội, chia sẻ.

Không chỉ là bữa tiệc âm nhạc, concert của G-DRAGON còn là minh chứng cho năng lực tổ chức đẳng cấp quốc tế, giúp khán giả Việt lần đầu được trải nghiệm chuẩn world tour ngay trong nước. Từ âm thanh, ánh sáng, sân khấu, an ninh, logistics đến các hoạt động như soundcheck VIP, send-off, mọi chi tiết đều được vận hành trơn tru và chuyên nghiệp.

“Các concert Kpop, đặc biệt là của G-DRAGON, luôn được xem là “chuẩn mực vàng” trong ngành biểu diễn châu Á nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật, công nghệ và tính chuyên nghiệp”, bà Nguyễn Hà Linh - Thạc sĩ Quản trị văn hóa và nghệ thuật tại Đại học Chung Ang (Hàn Quốc), nhận định.

Để đưa được world tour của “biểu tượng châu Á” G-DRAGON về Việt Nam, 8WONDER – thương hiệu đại nhạc hội do Vingroup sáng lập đã đóng vai trò cầu nối chiến lược và phải vượt qua vô vàn hàng rào tiêu chuẩn khắt khe.

Trong khi đó, V-Spirit, công ty thành viên mới của Vingroup, là đơn vị trực tiếp tổ chức, đảm bảo toàn bộ công tác từ vận hành kỹ thuật, đón tiếp nghệ sĩ đến trải nghiệm khán giả đều đạt chuẩn world tour toàn cầu. Thành công của world tour đầu tiên này đánh dấu bước tiến quan trọng, khẳng định năng lực tổ chức sự kiện tầm quốc tế của doanh nghiệp Việt, đồng thời nâng tầm tiêu chuẩn cho ngành biểu diễn trong nước.

“Sự kiện này cho thấy hai điều: năng lực tổ chức ở tầm quốc tế của Vingroup, và vị thế mới của Việt Nam trên bản đồ biểu diễn toàn cầu. Từ một ‘thị trường khán giả’, Việt Nam đã vươn lên trở thành ‘điểm đến biểu diễn’, nơi các ngôi sao coi là phần quan trọng trong chiến lược giao lưu văn hóa quốc tế.” – chuyên gia Hà Linh nhấn mạnh.

Quang cảnh sự kiện âm nhạc

Từ chuỗi nhạc hội 8WONDER, từ Maroon 5, Charlie Puth, Imagine Dragons, J Balvin, The Kid Laroi cho đến world tour G-DRAGON cho thấy Việt Nam đã thật sự đủ năng lực để “chơi ở sân lớn” âm nhạc quốc tế. Nếu trước đây các ngôi sao quốc tế chỉ xem Việt Nam là điểm ghé thử, thì nay, bản đồ biểu diễn toàn cầu đã có thêm một tọa độ chiến lược mới – nơi nghệ sĩ không chỉ “dừng chân”, mà thật sự “đóng đô”.

"Bệ phóng" cho công nghiệp văn hóa – du lịch

Nếu G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] là minh chứng cho năng lực tổ chức world tour đẳng cấp quốc tế, thì hiệu ứng lan tỏa sau sự kiện lại cho thấy tiềm năng to lớn của mô hình du lịch – giải trí – văn hóa tích hợp mà Vingroup đang kiến tạo.

Hai đêm nhạc khép lại, nhưng Ocean City vẫn không ngừng “lan sóng”. Từ những video biểu diễn đến khoảnh khắc khán giả check-in, thưởng thức ẩm thực, nghỉ dưỡng, vui chơi… Tất cả đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa tự nhiên của một điểm đến âm nhạc toàn cầu – nơi du khách không chỉ đến để xem concert, mà để sống trong trải nghiệm văn hóa trọn vẹn.

“Đây là lần đầu tôi đến Việt Nam. Ocean City rất sạch, đẹp và thuận tiện. Tôi thuê homestay ngay gần sân khấu. Xung quanh có cả quán cà phê, nhà hàng, trung tâm thương mại... Cảm giác như đang ở một "festival city’" đích thực. Chắc chắn tôi sẽ quay lại đây trong những concert tiếp theo.” – Tori Lawrence, du khách người Anh, chia sẻ.

Theo chuyên gia Nguyễn Hà Linh, mô hình destination concert – “concert gắn với điểm đến” – vốn được các quốc gia có ngành công nghiệp văn hóa phát triển áp dụng. Việc kết hợp chặt chẽ giữa du lịch, nghệ thuật và dịch vụ trong một hệ sinh thái "all-in-one" giúp mở rộng chuỗi giá trị dịch vụ và định vị Việt Nam như một trung tâm giải trí sáng tạo của khu vực.

Không chỉ tạo sức bật cho du lịch, Vingroup còn đang góp phần định hình chuẩn mực dài hạn cho ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Cùng với V-Spirit, hai công ty V-Culture Talents và V-Film sẽ tạo thành “thế chân kiềng” cho trụ cột văn hóa của Vingroup, hướng tới bảo tồn giá trị truyền thống, thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật và xây dựng hệ sinh thái giúp nghệ sĩ Việt phát huy tài năng, được sống bằng nghề và cống hiến cho nghệ thuật.

Chuyên gia Hà Linh cho rằng, với chiến lược đầu tư dài hạn, Vingroup đang thực hiện đúng tinh thần của “cultural industry cluster”, mô hình phát triển công nghiệp văn hóa dựa trên liên kết giữa sáng tạo nghệ thuật, công nghệ và kinh tế dịch vụ. Đây chính là yếu tố cốt lõi để phát triển công nghiệp văn hóa hiện đại.

“Các tập đoàn như Vingroup đóng vai trò dẫn dắt, đầu tư vào hạ tầng, công nghệ và dịch vụ đẳng cấp, từ đó biến sức mạnh mềm văn hóa thành sức mạnh cứng kinh tế, đưa Việt Nam trở thành trung tâm giải trí và giao lưu văn hóa mới của châu Á” – vị chuyên gia nhấn mạnh.

Nhạc sĩ Huy Tuấn cũng từng chia sẻ: “Văn hóa luôn được coi là một trong những đầu tàu, mũi nhọn để giới thiệu hình ảnh cũng như là sự thành công của một đất nước. Việc Vingroup hay các tập đoàn kinh tế lớn tham gia là điều đáng mừng cho công nghiệp âm nhạc Việt Nam”.