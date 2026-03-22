TPHCM: Phát động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026

Trong khuôn khổ Lễ hội Thanh niên TPHCM năm 2026, ngày 22-3 diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.

Điểm nhấn là Lễ chào cờ và phát động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2026), hướng tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TPHCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thanh niên, hội viên Hội LHTN Việt Nam TPHCM tham dự Lễ chào cờ

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM nhấn mạnh, việc phát động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 trong khuôn khổ Tháng Thanh niên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đây là dịp để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hành động, tạo động lực để mỗi cơ sở hội; câu lạc bộ, đội, nhóm; cán bộ hội, hội viên, thanh niên bước vào hành trình mới với quyết tâm cao hơn, trách nhiệm lớn hơn và khát vọng cống hiến mạnh mẽ hơn.

Đồng chí Ngô Minh Hải phát biểu tại chương trình

Đồng chí Ngô Minh Hải đề nghị, hội viên, thanh niên thành phố tiếp tục thể hiện tình yêu Tổ quốc bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; thực hiện công trình, phần việc thanh niên gắn với nhu cầu thực tiễn; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện; quan tâm chăm lo thanh niên công nhân, thanh niên yếu thế, thiếu nhi vượt khó học giỏi...

Dịp này, Hội LHTN Việt Nam TPHCM trao quyết định thành lập, tiếp nhận các câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc hội, gồm: Câu lạc bộ Ngoại ngữ Thanh niên, Câu lạc bộ Xe địa hình, Câu lạc bộ Vì bình yên thành phố.

Trao quyết định thành lập, tiếp nhận các câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc Hội LHTN Việt Nam TPHCM

Đồng chí Ngô Minh Hải chia sẻ, việc thành lập, tiếp nhận các câu lạc bộ trực thuộc Hội LHTN Việt Nam TPHCM tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức hội - là mái nhà chung của thanh niên, là cầu nối đoàn kết thanh niên trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề, sở thích và nhu cầu chính đáng khác nhau.

Qua đó, tạo thêm môi trường để thanh niên giao lưu, gắn kết, phát huy năng lực, sở trường, đóng góp tích cực cho cộng đồng và sự phát triển chung của thành phố.

Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM Nguyễn Vĩnh Kha nhận cờ phát động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

* Cùng ngày, Liên hoan “Tiếng kèn Đội ta” TPHCM năm học 2025-2026 với chủ đề “Rạng ngời trang sử Đội ta” cũng diễn ra sôi nổi.

Liên hoan năm nay có sự tham gia của hơn 1.100 đội viên, học sinh thuộc 21 đội thi đến từ 16 cụm thi đua trên địa bàn thành phố.

Đội viên, học sinh biểu diễn các tiết mục trong Liên hoan “Tiếng kèn Đội ta” TPHCM

Trong thời lượng tối đa 20 phút, mỗi đội trình bày chương trình biểu diễn gồm nhiều tiết mục theo quy định, thể hiện kỹ thuật, sự đồng đều, tính kỷ luật và khả năng phối hợp tập thể.

Nội dung các phần thi tập trung ca ngợi truyền thống Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về TPHCM.

Kết quả liên hoan dự kiến được công bố trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh TPHCM (15-5-1941 - 15-5-2026) vào tháng 5-2026.

CẨM TUYẾT