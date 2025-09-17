U60 khởi nghiệp với vườn sim trên cát

Giữa vùng đất cát của thôn Phước Thành (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), nổi bật một vườn sim xanh mướt, trĩu quả tím biếc. Khu vườn ấy là mô hình kinh tế gia đình do bà Lê Thị Hảo (62 tuổi), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn, dày công gây dựng.

Clip: U60 khởi nghiệp với vườn sim tím trên đất cát ở Quảng Ngãi. Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Ba năm trước, khu đồi nhà bà Hảo chỉ toàn đất cát khô cằn, không thể sản xuất nông nghiệp. “Ban đầu vợ chồng tôi nghĩ trồng keo thì lợi nhuận chẳng bao nhiêu, để đất trống thì phí. Khu vực thôn Phước Thành giáp với Chu Lai (Đà Nẵng), trên vùng đất trống này cây sim dại mọc nhiều. Tôi nảy ra ý định mang sim về trồng”, bà Hảo nói.

Bà Lê Thị Hảo (62 tuổi), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phước Thành khởi nghiệp với mô hình trồng vườn sim trên đất cát. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Từ ý nghĩ ấy, hai vợ chồng già lặn lội đi gom từng gốc sim mọc hoang trên vùng đất trống đem về. “Tôi nghĩ cây sim vừa phủ xanh đồi cát, vừa để con cháu sau này còn biết đến loài cây gắn liền tuổi thơ mình, nên cứ thế mà trồng”, bà kể. Không chỉ tìm hướng đi mới cho kinh tế gia đình, bà Hảo còn mong muốn khơi dậy sức sống cho loài cây dân dã gắn bó với tuổi thơ mình, loài sim từng mọc phổ biến khắp làng quê nhưng nay ngày càng hiếm dần.

Bắt đầu với 50 gốc sim trên diện tích đất cát của gia đình, sau 3 năm cần mẫn chăm sóc, vườn sim của bà Hảo nay đã nhân rộng lên hơn 400 gốc, phủ kín khu đồi rộng 2.500m². Từ loài cây dân dã, quen thuộc với bao thế hệ, sim giờ trở thành nguồn kinh tế mới thích nghi vùng đất khắc nghiệt.

Những gốc sim trĩu quả tím. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bà Hảo hái những quả sim đã chín. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cây sim vốn dễ thích nghi, nhưng trên vùng “gió thổi cát bay”, việc giữ cây sống khỏe lại vô cùng khó, đặc biệt là khâu tưới nước. Cát trên đồi thường bị gió và mưa cuốn trôi, dễ bức gốc. Để khắc phục, bà nghĩ ra cách tận dụng gạch cũ và tấm nhựa, khéo léo xếp vòng quanh gốc, tạo thành “chiếc chậu” ngay trên nền cát, giúp giữ ẩm và bảo vệ bộ rễ.

Ngay trong năm đầu, những gốc sim đầu tiên đã cho thu hoạch từ 10–20kg quả. Sim thường ra nụ từ tháng 3, đến tháng 8 bắt đầu thu hoạch, và mùa quả kéo dài suốt 2–3 tháng. Theo tính toán, một cây sim trưởng thành có thể cho trung bình khoảng 5kg quả/vụ. Hiện vườn bà Hảo đã có hơn 100 gốc cho quả ổn định, sản lượng đạt từ 70–80kg mỗi vụ, với giá bán lẻ khoảng 50.000 đồng/kg.

Dù mới ở giai đoạn đầu trồng thử nghiệm, nhưng bà Hảo cho biết cây sim thích nghi rất tốt với đất cát và phát triển khỏe mạnh.

Bà Hảo mong muốn giữ gìn và phát triển cây sim, vốn là loại cây dân dã đang dần hiếm bằng trồng và nhân rộng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Sim được thu hoạch, mang lại nguồn thu nhập ban đầu cho gia đình. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Sim có thể chế biến thành nhiều sản phẩm giá trị như rượu sim, mứt sim, siro sim hay nước giải khát từ sim. Trong vụ thu hoạch đầu tiên, bà Hảo thử chế biến rượu sim, mứt sim, ai nếm cũng khen ngon. “Hiện tôi đang ủ 20kg sim, chỉ dùng quả sim trộn với đường cho lên men tự nhiên, hương vị rất thơm và hoàn toàn tự nhiên”, bà Hảo chia sẻ.

Không chỉ tính hiệu quả kinh tế, bà Hảo còn ấp ủ giấc mơ biến vườn sim thành điểm đến sinh thái ngay tại quê hương. Bà mong muốn, vào mùa hoa sim nở hay lúc thu hoạch, mọi người có thể đến tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của loài cây dân dã đang hồi sinh trên vùng đất cát Bình Sơn.

NGUYỄN TRANG