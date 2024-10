Ứng dụng công nghệ trong canh tác lúa bền vững, giảm phát thải nhà kính

Ngày 25-10, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội thảo chuyên đề “Giải pháp ứng dụng công nghệ trong thực hiện chương trình giao canh tác lúa bền vững, giảm phát thải nhà kính”.

Theo đó, Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu hécta lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”, Long An đăng ký triển khai đến năm 2030 là 125.000hécta lúa. Đề án thực hiện tại 8 huyện, thị xã: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Đức Huệ và thị xã Kiến Tường.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Long An, thực tế, ngành nông nghiệp tỉnh gặp phải nhiều thách thức như tình trạng sạ dày, bón thừa phân đạm… Nhiều nông dân vẫn chưa áp dụng triệt để các biện pháp canh tác bền vững, dẫn đến ô nhiễm môi trường và suy giảm chất lượng đất.

Do đó, ứng dụng khoa học và công nghệ trong canh tác lúa phát thải thấp là xu hướng tất yếu; góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam; bảo đảm an ninh lương thực, nâng cao đời sống người dân và bảo vệ môi trường.

Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu hécta lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”, đến nay toàn tỉnh Long An có hơn 59.672hécta lúa ứng dụng công nghệ cao, đạt 99,5% kế hoạch giai đoạn 2016-2025. Năng suất đạt từ 62-89 tạ/hécta, cao hơn so với bên ngoài từ 1-5 tạ/hécta, đồng thời chi phí sản xuất giảm bình quân từ 0,5-4,3 triệu đồng/hécta. Đây là tiền đề tốt để tỉnh Long An thực hiện thành công Đề án phát triển bền vững 1 triệu hécta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030.

Theo ông Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Long An, từ năm 2016 đến năm 2025, ngành nông nghiệp tỉnh Long An xây dựng vùng lúa ứng dụng công nghệ cao 60.000hécta tại các huyện, thị xã vùng Đồng Tháp Mười nhằm phát triển ngành hàng lúa, gạo, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh, người dân sẽ giảm lượng giống gieo sạ xuống dưới 70kg/hécta, giảm 30% lượng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học, giảm 20% lượng nước tưới so với canh tác truyền thống, đồng thời, được bao tiêu với giá cao hơn thị trường từ 100-300 đồng/kg.

Hiện ngành chức năng tỉnh Long An đang tập trung hỗ trợ người dân, hợp tác xã trong việc thực hiện đề án.

