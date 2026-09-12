Ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lớn ở miền Trung

Trưa 12-9, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai thông tin, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, Ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa ký công điện đề nghị 13 tỉnh, thành ven biển ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Ảnh mây vệ tinh lúc 11 giờ ngày 12-9 tại khu vực giữa Biển Đông và vùng biển Trung bộ. Nguồn: chụp màn hình ứng dụng Zoom Earth

Theo công điện, sáng mai, 13-9, tâm ATNĐ sẽ ở khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc - 109,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển TP Huế và TP Đà Nẵng, cách TP Đà Nẵng khoảng 110km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. ATNĐ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/giờ.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cảnh báo miền Trung đã có mưa lớn trong những ngày qua và theo dự báo sẽ tiếp tục xảy ra mưa lớn trong những ngày tới. Các địa phương, bộ, ngành cần thực hiện nghiêm các văn bản của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vào ngày 8-9 và 11-9, đồng thời chủ động ứng phó với ATNĐ và mưa lũ.

Đối với tuyến biển, 13 địa phương từ TP Quảng Ninh đến Đắk Lắk phải theo dõi sát diễn biến ATNĐ, quản lý các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm và thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng biết diễn biến ATNĐ để chủ động phòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định từ vĩ tuyến 14 đến 18 và từ kinh tuyến 108 đến 112,5. Vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh theo các bản tin dự báo.

Trung bộ có mưa sáng 12-9. Ảnh radar thời tiết lúc 11 giờ, chụp lại màn hình theo dõi trực tuyến của Cục Khí tượng - thủy văn

Các địa phương đảm bảo an toàn về người, phương tiện và tài sản, nhất là tại các điểm du lịch, khu vực nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản, công trình trên biển, trên đảo và ven biển. Căn cứ tình hình thực tế, địa phương chủ động quyết định việc cấm biển, đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

Trên đất liền, các địa phương nằm trong tâm điểm ảnh hưởng của ATNĐ và mưa lớn phải rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi nhà ở không đảm bảo an toàn, khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất. Các địa phương cần tiêu nước đệm, chống úng ngập, bảo vệ sản xuất, khu đô thị, khu công nghiệp và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa, hạ du.

Tại khu vực miền núi, lực lượng chức năng phải kiểm soát các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn.

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