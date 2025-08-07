Tiêu dùng thông minh

Ưu đãi lớn khi đặt hàng tại nhà qua GrabMart

SGGP

Từ nay đến hết ngày 31-8, chuỗi siêu thị cao cấp Finelife (thuộc Saigon Co.op) phối hợp cùng GrabMart triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng mua sắm trực tuyến.

Theo đó, chỉ với vài thao tác đơn giản, khách hàng đã có thể đặt đủ rau xanh, thịt tươi, thực phẩm khô, đồ uống và hàng nhập khẩu chất lượng ngay tại nhà từ Finelife mà không cần đến siêu thị. Các ưu đãi nổi bật gồm: miễn phí giao hàng 30.000 đồng cho đơn từ 150.000 đồng; giảm thêm 20.000 đồng khi mua từ 400.000 đồng; nhiều mã khuyến mãi giảm giá từ 5.000-12.000 đồng, tùy giá trị đơn hàng.

Không dừng lại ở khuyến mãi, chương trình hợp tác giữa Finelife và GrabMart còn cho thấy xu hướng các chuỗi bán lẻ hiện đại đang đẩy mạnh kênh mua sắm trực tuyến nhằm thích ứng với nhu cầu tiêu dùng ngày càng linh hoạt của cư dân đô thị.

MỸ CHÂU

