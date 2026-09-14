Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM gửi, nhận văn bản qua mạng

Ngày 14-9, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TPHCM thông báo đã ban hành công văn số 1019-CV/UBKTTU về việc gửi, nhận văn bản qua mạng.

Công văn nêu rõ, từ ngày 15-9, UBKT Thành ủy TPHCM gửi, nhận và xử lý văn bản trên hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trong các cơ quan Đảng theo quy định.

Đối với văn bản điện tử được gửi đúng thẩm quyền, đúng thể thức, kỹ thuật trình bày, bảo đảm tính xác thực, toàn vẹn nội dung và được ký số theo quy định, văn bản điện tử có giá trị pháp lý và là căn cứ để tiếp nhận, xử lý công việc.

Trường hợp văn bản không bảo đảm yêu cầu, gửi không đúng địa chỉ hoặc không đúng quy định thì trả lại hoặc từ chối tiếp nhận trên hệ thống và thông báo cho bên gửi để xử lý.

UBKT Thành ủy TPHCM gửi, nhận và xử lý văn bản trên hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trong các cơ quan Đảng. Ảnh minh họa do AI tạo

Công văn cũng nêu rõ các trường hợp UBKT Thành ủy TPHCM gửi, nhận văn bản qua mạng, vừa gửi bản giấy đối với các văn bản được quy định tại Điều 8, Quy định số 337-QĐ/TW của Ban Bí thư về gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và mạng Internet. Trong đó có các văn bản liên quan cụ thể, điều chỉnh trực tiếp đến tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực: Tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, quốc phòng – an ninh, đối ngoại, nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp.

Các đề án, dự án, nội dung trình xin ý kiến Trung ương, Thường trực, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy (trừ các văn bản theo sự chỉ đạo của cơ quan được xin ý kiến).

Trường hợp bên gửi hoặc bên nhận gặp sự cố kỹ thuật, chưa đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ hoặc an toàn thông tin, có thể thực hiện gửi, nhận văn bản giấy trong thời gian chờ khắc phục sự cố theo quy định.

Các đơn vị phải chủ động phối hợp với bộ phận công nghệ thông tin, văn thư và các đơn vị liên quan để khắc phục sự cố, bảo đảm việc gửi, nhận văn bản điện tử được thực hiện bình thường.

Đối với trường hợp đã gửi văn bản giấy do sự cố kỹ thuật và thực hiện theo đúng hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền thì tránh việc tiếp tục gửi văn bản qua mạng gây phát sinh thêm công việc.

Theo UBKT Thành ủy TPHCM, việc gửi, nhận văn bản qua mạng nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, giảm thời gian, chi phí trong việc phát hành, tiếp nhận, luân chuyển và lưu trữ văn bản. Đồng thời, bảo đảm việc gửi, nhận, xử lý văn bản trên môi trường điện tử được thống nhất, kịp thời và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

VĂN MINH