Ủy ban nhân dân phường Thới An thông báo (lần 1)

Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-SNNMT-QLĐT ngày 08 tháng 5 năm 2025 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc phê duyệt dự án Nạo vét, kiên cố hóa bờ bao Rạch Đá Hàn (Cầu Sắt Sập đến Quốc lộ 1A), quận 12 (cũ);

Căn cứ Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2025 của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 12 được phê duyệt của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Thới An;

Để đảm bảo việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất dự án Nạo vét, kiên cố hóa bờ bao Rạch Đá Hàn (Cầu Sắt Sập đến Quốc lộ 1A), quận 12 (cũ) đúng đối tượng, Ủy ban nhân dân phường Thới An thông báo công khai trường hợp có đất bị ảnh hưởng trong dự án. Nếu sau 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không có tranh chấp, khiếu nại thì Ủy ban nhân dân phường Thới An sẽ thực hiện bồi thường, hỗ trợ đối với người đang sử dụng đất như sau:

1. Thu hồi đất của ông (bà) sau:

- Ông (bà): Trần Văn Trung, nơi đăng ký thường trú: Xóm Trại I – Đa Hội, phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh;

- Ông (bà): Phạm Thành Trung, nơi đăng ký thường trú: 309/37, khu phố 33, phường Thới An, TPHCM;

- Ông (bà): Phan Thị Mỹ Tiên, nơi đăng ký thường trú: 149B, khu phố 33, phường Thới An, TPHCM;

2. Diện tích đất dự kiến thu hồi: 222,9m2.

3. Vị trí khu đất thu hồi: Thuộc một phần thửa đất số 35, 403, bờ đất (a), rạch (b) tờ bản đồ số 83 (tờ 39 Thạnh Xuân cũ) theo tài liệu năm 2005, phường Thới An, TPHCM.

4. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Nạo vét, kiên cố hóa bờ bao rạch Đá Hàn (cầu Sắt Sập đến Quốc lộ 1A), quận 12 (cũ), TPHCM.

.