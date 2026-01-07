Chương trình đi bộ Từ thiện Đinh Thiện Lý (lần 21): Chung tay mang Tết ấm đến người nghèo

Chương trình Đi bộ Từ thiện Đinh Thiện Lý (lần 21) dự kiến sẽ diễn ra vào sáng 24-1-2026 tại khu Hồ Bán Nguyệt, đô thị Phú Mỹ Hưng (phường Tân Mỹ, TPHCM). Chương trình do Công ty Phú Mỹ Hưng phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân các phường Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận, Bình Đông và các xã Nhà Bè, Bình Chánh, Bình Hưng tổ chức nhân dịp Tết đến Xuân về.

Được khởi xướng từ năm 2006, chương trình hướng đến mục tiêu kêu gọi cộng đồng cùng đi bộ rèn luyện sức khỏe, đồng thời vận động quyên góp gây quỹ chăm lo Tết cho người nghèo. Từ năm 2008, chính quyền địa phương chính thức tham gia, phối hợp cùng Công ty Phú Mỹ Hưng trong công tác tổ chức chương trình, cùng vận động người dân tham gia đi bộ và quyên góp, vì thế số tiền quyên góp từ thiện cũng được tăng lên.

Trải qua hơn 21 năm, Chương trình Đi bộ Từ thiện Đinh Thiện Lý không chỉ đơn thuần là một sự kiện thể thao, mà còn góp phần hình thành nên một nét văn hóa đẹp của vùng đất phía Nam Thành phố - văn hóa thiện nguyện cộng đồng, nơi tinh thần sẻ chia được duy trì qua từng mùa xuân, để hỗ trợ những hoàn cảnh còn khó khăn đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn.

Chương trình Đi bộ Từ thiện Đinh Thiện Lý lần 20-2025

Năm nay, Ban Tổ chức đặt mục tiêu vận động 2,3 tỷ đồng, kỳ vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành của cộng đồng thông qua việc tham gia đi bộ và đóng góp từ thiện. Mỗi cá nhân tham gia với mức đóng góp từ 150.000 đồng sẽ được nhận áo thun chương trình, nước uống và có cơ hội tham gia rút thăm may mắn với nhiều phần quà giá trị. Các doanh nghiệp đóng góp từ 20 triệu đồng trở lên sẽ được Ban Tổ chức trao bảng tượng trưng ghi nhận sự đồng hành.

Là người nhiều năm gắn bó với chương trình, chị Nguyễn Thị Lan, cư ngụ tại phường Tân Thuận, chia sẻ: “Mỗi bước chân trong chương trình không chỉ là đi bộ rèn luyện sức khỏe mà còn là cách giản dị để mỗi người góp phần hỗ trợ Tết cho những hoàn cảnh khó khăn. Đó cũng là lý do tôi và gia đình đồng hành tham gia đều đặn mỗi năm”.

Đại diện Công ty Phú Mỹ Hưng, cho biết: “Chương trình Đi bộ Từ thiện Đinh Thiện Lý là hoạt động do Công ty Phú Mỹ Hưng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức suốt nhiều năm qua. Thông qua chương trình, Công ty Phú Mỹ Hưng mong muốn chung tay góp sức cùng chính quyền và cộng đồng trong hoạt động chăm lo Tết cho những hoàn cảnh khó khăn, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết trong xã hội. Sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức chính là động lực để chương trình tiếp tục được duy trì và phát triển”.

Được biết, qua 20 lần tổ chức, Chương trình Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý đã thu hút hơn 239.000 lượt người tham gia, vận động được trên 51 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Toàn bộ số tiền quyên góp được chuyển đến Quỹ “Vì người nghèo” các Phường, Xã tại địa phương để triển khai nhiều chương trình thiết thực như: xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương, chống dột, nâng nền, hỗ trợ vốn sinh kế, trao tặng phương tiện mưu sinh… Bên cạnh đó, chương trình còn đóng góp cho Quỹ “Chung một tấm lòng” của Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV), Quỹ “Bảo trợ tài năng thể thao” của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cùng một số quỹ xã hội khác.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM.

Chương trình đi bộ bắt đầu từ năm 2003 nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty Phú Mỹ Hưng và thông xe giai đoạn 2 Đại lộ Nguyễn Văn Linh với tên gọi là “Giải Việt dã Phú Mỹ Hưng” đã thu hút hơn 4.000 người tham gia. Ngày 8/1/2006 chương trình được tổ chức với tên gọi “Chương trình Đi bộ Từ thiện Lawrence S. Ting” theo tên ông Lawrence S. Ting – Cố Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Phú Mỹ Hưng Asia Holdings (trước đây là Tập đoàn CT&D), nhằm tưởng nhớ và tri ân người có công trong việc xây dựng và phát triển khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Đến năm 2023, chương trình được đổi tên thành Chương trình Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý.

