Vải thông minh sử dụng năng lượng mặt trời

Vải thông minh giữ ấm cho cơ thể. Ảnh: ĐH Waterloo

Loại vải này có thể chuyển đổi cả nhiệt độ cơ thể và ánh sáng mặt trời thành điện. Ngoài việc tự cung cấp năng lượng, chức năng của vải thông minh có thể được tăng cường khi tích hợp với các cảm biến. Theo cách này, vải có thể được sử dụng để theo dõi nhịp tim và nhiệt độ, thậm chí phát hiện hóa chất trong hơi thở người mặc.

Nhóm nghiên cứu đã kết hợp thành công các vật liệu tiên tiến như MXene và polymer dẫn điện với phương pháp sản xuất hàng dệt may tiên tiến. MXene và polymer dẫn điện là những vật liệu có độ dẫn điện cao và có tính linh hoạt. Bằng cách áp dụng một lớp polydopamine (PDA) dính vào vải nylon, nhóm đã tạo ra một bề mặt thu hút các hạt MXene thông qua các liên kết hydro. Điểm đặc biệt là công nghệ ứng dụng trong vải đã loại bỏ nhu cầu sử dụng pin cồng kềnh để cung cấp năng lượng, khiến vải dễ mặc và co giãn. Giới nghiên cứu cho rằng loại vải mới này ổn định hơn, bền hơn và tiết kiệm chi phí hơn so với các lựa chọn hiện có trên thị trường.

PHƯƠNG NAM