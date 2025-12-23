Vedan Việt Nam được trao chứng nhận “Doanh nghiệp ESG Xanh Quốc gia 2025”

Chương trình “Vì Môi trường xanh Quốc gia” do Viện Nghiên cứu tăng trưởng xanh (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức đã được triển khai thường niên từ năm 2012. Giải thưởng “Doanh nghiệp ESG Xanh Quốc gia” nhằm ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong đầu tư cho phát triển bền vững, lấy các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị minh bạch làm trụ cột trong chiến lược phát triển. Các doanh nghiệp được đánh giá theo 30 tiêu chí trên cơ sở tham chiếu các chuẩn mực quốc tế uy tín như GRI, MSCI, đồng thời điều chỉnh phù hợp với năng lực quản trị và mức độ phát triển của doanh nghiệp Việt Nam, tham chiếu cùng quy trình đánh giá được triển khai khoa học và minh bạch ba bước, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng xanh, lan tỏa động lực phát triển bền vững và các mô hình doanh nghiệp tiêu biểu về thực hành ESG (Môi trường – Quản trị – Xã hội).

Ban tổ chức trao chứng nhận cho các “Doanh nghiệp ESG xanh quốc gia 2025” vì môi trường xanh

Với Vedan Việt Nam, chứng nhận “Doanh nghiệp ESG Xanh Quốc gia 2025” là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng trong các công tác bảo vệ, xây dựng môi trường và quản lý công nghiệp. Gần hai thập kỷ qua, doanh nghiệp đã ưu tiên nguồn lực cho các hạng mục đầu tư thực tế, bao gồm việc cải tiến dây chuyền sản xuất nhằm tối ưu hóa nguyên liệu, vận hành hệ thống xử lý chất thải theo các tiêu chuẩn quy định và đảm bảo sự minh bạch trong công tác bảo vệ môi trường, mỗi sản phẩm làm ra không chỉ đáp ứng yêu cầu về chất lượng, mà còn góp phần hiện thực hóa tầm nhìn ‘Liên tục đáp ứng cuộc sống mới khỏe mạnh và ngon miệng cho mỗi người’. Trong thời gian tới, Vedan sẽ tiếp tục ứng dụng các công nghệ và hệ thống sản xuất – quản trị tiên tiến vào từng hoạt động, chung tay cùng thực hiện mục tiêu Net Zero và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Bà Hà Thị Hòa Bình – Phó giám đốc – đại diện Vedan Việt Nam chứng nhận từ Ban tổ chức

Là một doanh nghiệp FDI tiên phong với gần 35 năm gắn bó tại Việt Nam, Vedan luôn theo đuổi phương châm “Yêu quý môi trường – Kinh doanh lâu dài” theo tiêu chuẩn ISO 14001 và ISO 45001, thường xuyên phối hợp cùng chính quyền và người dân địa phương thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường như tham gia hưởng ứng “Tuần lễ Đồng Nai xanh”, dọn rác khu dân cư tại địa phương, phun thuốc diệt lăng quăng tại các trường học, đồng hành nhặt rác tại bãi biển Vũng Tàu… Vedan Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực làm tốt công tác bảo vệ môi trường, góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội.

