Việt Nam coi trọng củng cố quan hệ hữu nghị với Thổ Nhĩ Kỳ

Sáng 11-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler và đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đang thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler. Ảnh: VIẾT CHUNG.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị với Thổ Nhĩ Kỳ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp ngài Yasar Guler, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: VIẾT CHUNG.

Bộ trưởng Yasar Guler bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương; mong muốn quan hệ hợp tác song phương ngày càng phát triển. Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng chia sẻ công nghệ, đóng góp vào quá trình hiện đại hóa quốc phòng của Việt Nam; đồng thời mong Việt Nam ủng hộ việc Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng quan hệ hợp tác với ASEAN; tăng cường hợp tác quốc phòng nói riêng, quan hệ hợp tác hai nước nói chung.

Chủ tịch nước Lương Cường và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler, sáng 11-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ thời gian qua phát triển tốt đẹp và còn nhiều tiềm năng. Hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trong những lĩnh vực có thế mạnh, bổ trợ lẫn nhau. Đặc biệt, để đưa hợp tác quốc phòng đi vào thực chất, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác đã ký kết, làm sâu sắc hơn quan hệ trên các lĩnh vực đã được thống nhất tại hội đàm giữa hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác quốc phòng phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng chuyển lời mời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sớm thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp.

BÍCH QUYÊN