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Việt Nam - Đức đẩy mạnh hợp tác về bán dẫn và phát triển nhân lực công nghệ cao

SGGPO

Bộ trưởng KH-CN Vũ Hải Quân cho rằng Việt Nam và Đức cần thúc đẩy hợp tác, tăng cường triển khai các chương trình nghiên cứu chung giữa các nhà khoa học hai nước trong các lĩnh vực ưu tiên.

Ngày 30-6, tại buổi tiếp và làm việc với bà Helga Margarete Barth, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHLB Đức tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân đã trao đổi các định hướng hợp tác trọng tâm về nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, tập trung vào bán dẫn và chuyển dịch năng lượng xanh.

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Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: MST

Bộ trưởng Vũ Hải Quân đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Đức trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và hợp tác học thuật; đồng thời khẳng định, Việt Nam đang dành ưu tiên cao cho phát triển KH-CN và đổi mới sáng tạo, xem đây là động lực quan trọng cho phát triển đất nước.

Trên cơ sở các nội dung trao đổi tại buổi làm việc, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho rằng hai bên có thể tiếp tục thúc đẩy hợp tác theo các định hướng: tăng cường triển khai các chương trình nghiên cứu chung giữa các nhà khoa học Việt Nam và Đức trong các lĩnh vực ưu tiên; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn, phát huy hiệu quả các phòng thí nghiệm và hạ tầng nghiên cứu; tăng cường hợp tác đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ trong giai đoạn mới.

Đại sứ Helga Margarete Barth bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng các chương trình nghiên cứu, đào tạo và kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo giữa hai quốc gia.

Hai bên thống nhất tiếp tục trao đổi nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác trong thời gian tới, hướng tới thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất, hiệu quả và lâu dài.

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Helga Margarete Barth Vũ Hải Quân Bộ KH-CN KH-CN Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bán dẫn Cộng hòa Liên bang Đức Mã số thuế Học thuật Nguồn nhân lực

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