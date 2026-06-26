Sáng 26-6, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) đã ra mắt Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn (Vietnam National Multi-Project Wafer Coordination Center - VNMPW/CC).

Tại lễ ra mắt, Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân nêu rõ, việc ra mắt Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn là minh chứng rõ nét cho sự cam kết của Chính phủ trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV, Nghị quyết 29-NQ/TW và Nghị quyết 57-NQ/TW của Đảng. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu theo đúng mục tiêu của Chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TUẤN MINH

Đồng thời, đưa Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia Đông Nam Á có hạ tầng hỗ trợ sản xuất thử chip ở cấp quốc gia. Đây cũng là trung tâm cấp quốc gia đầu tiên của Việt Nam hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn, đóng vai trò kết nối nhu cầu nghiên cứu, thiết kế chip trong nước với hệ sinh thái sản xuất bán dẫn toàn cầu.

Các đại biểu bấm nút ra mắt Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn. Ảnh: TUẤN MINH

Theo ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin, Bộ KH-CN, đến nay ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Năm 2025, doanh thu ngành đạt trên 21 tỷ USD; thu hút hơn 14 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài với trên 240 dự án.

Ông Nguyễn Khắc Lịch cho rằng, Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn được thành lập sẽ là một mắt xích mới nhưng rất quan trọng trong hệ sinh thái bán dẫn quốc gia, đưa các ý tưởng trở thành sản phẩm thật, được đo kiểm, đánh giá, hoàn thiện và từng bước ra thị trường.

Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TUẤN MINH

Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn được phát triển theo 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 2026 - 2027, Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí sản xuất thử nhằm thúc đẩy các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và nhóm thiết kế tham gia nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm sản phẩm chip bán dẫn.

Giai đoạn 2028 - 2030, Trung tâm tiếp tục được hỗ trợ một phần chi phí sản xuất thử, đồng thời hoàn thiện hạ tầng dùng chung, góp phần nâng cao chất lượng thiết kế và khả năng thương mại hóa sản phẩm.

Các đơn vị chức năng và đối tác công bố biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: TUẤN MINH

Từ năm 2030 trở đi, Trung tâm hướng tới làm chủ các công nghệ tiên tiến, mở rộng hợp tác quốc tế và từng bước trở thành trung tâm hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn có uy tín tại Đông Nam Á.

Dịp này, Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 19 đối tác trong và ngoài nước. Đồng thời, công bố thành lập Tổ chuyên gia tư vấn chuyên môn với 21 thành viên đến từ các tập đoàn công nghệ, trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

MINH KHANG