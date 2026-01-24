Việt Nam góp phần thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Dải Gaza

Nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dẫn đầu, ngày 22-1 đã dự lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình về chấm dứt xung đột tại Dải Gaza bên lề hội nghị của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại lễ ký chính thức thành lập Hội đồng Hòa bình Dải Gaza ở Davos, Thuỵ Sĩ ngày 22-1-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump cùng 19 nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ và đại diện cấp cao của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình. Cũng tại lễ ký, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc trao đổi với các thành viên nội các của Tổng thống Trump gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Trưởng Đại diện thương mại Jamieson Greer và thành viên của Hội đồng Điều hành Jared Kushner.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc thúc đẩy hòa bình, hợp tác và thịnh vượng trên thế giới, sẵn sàng tham gia Hội đồng Hòa bình với tư cách thành viên sáng lập. Phó Thủ tướng cũng nêu rõ Việt Nam mong muốn sớm phối hợp với các thành viên của hội đồng trong triển khai Kế hoạch Hòa bình Dải Gaza, đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua tại Nghị quyết 2803 ngày 17-11-2025, qua đó thúc đẩy hòa bình bền vững ở Trung Đông trên cơ sở lập trường nhất quán của Việt Nam về vấn đề Palestine, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent. Ảnh: TTXVN phát

Tại hội nghị, một lần nữa Việt Nam khẳng định kiên trì định hướng tăng trưởng nhanh, bao trùm và bền vững, gắn với cải cách thể chế, chuyển đổi số và chuyển dịch sang nền kinh tế carbon thấp, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đồng thời sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN và đối tác quốc tế vì thịnh vượng chung của khu vực. Bên lề hội nghị, đã diễn ra các sự kiện do UBND TP Hồ Chí Minh, UBND TP Đà Nẵng và Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức, nhằm giới thiệu nhằm giới thiệu với bạn bè, đối tác quốc tế về các cơ chế, chính sách đặc thù của các Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM và Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ hội nghị, đoàn Việt Nam đã có các cuộc tiếp xúc song phương với đại diện lãnh đạo WEF, đại diện lãnh đạo Chính phủ Thụy Sĩ, Campuchia và một số doanh nghiệp, tập đoàn quốc tế lớn. Các đối tác đánh giá cao môi trường đầu tư - kinh doanh của Việt Nam và khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác thực chất trong thời gian tới.

TTXVN