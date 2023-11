Việt Nam hưởng lợi rất lớn từ hiệp định thương mại tự do Việt Nam - châu Âu

Ông Karl Van den Bossche, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, cho biết, Việt Nam đang hưởng lợi từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - châu Âu, nhiều hơn gấp bốn lần so với Liên minh châu Âu (EU)

Ngày 30-11, UBND TPHCM và Đại sứ quán Vương Quốc Bỉ tại Việt Nam cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức hội nghị cấp cao môi trường - xã hội - quản trị (ESG) với chủ đề “ESG: ứng dụng từ tiêu chuẩn quốc tế tới triển khai thực tiễn tại Việt Nam”. Hội nghị cũng là cột mốc đánh dấu 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Vương Quốc Bỉ, Vương Quốc Luxembourg.

Phát biểu tại hội nghị, ông Karl Van den Bossche, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, cho biết, Việt Nam đang hưởng lợi từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - châu Âu (EVFTA), nhiều hơn gấp bốn lần so với Liên minh châu Âu (EU). Việc nới lỏng các chính sách về thuế đã thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng công bằng cho Việt Nam và EU. Trong thời gian tới, EU cam kết hỗ trợ tài chính và đóng góp những nỗ lực quan trọng cho Việt Nam nhằm hướng đến và hoàn thành mục tiêu Net Zero vào năm 2050, thông qua Chiến lược cổng thông tin toàn cầu.

Cùng chia sẻ về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, EVFTA đã mở ra tiềm năng thị trường rất lớn tại EU cho doanh nghiệp Việt Nam. Thế nhưng, doanh nghiệp Việt Nam muốn khai thác được thị trường này phải đáp ứng các rào cản kỹ thuật, trong đó có quy định về ESG. Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đang thiếu kiến thức, gặp nhiều thử thách trong quản trị và báo cáo về các vấn đề ESG. Do vậy, cần có sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm từ doanh nghiệp EU, từ đó giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng sức hút đầu tư và khả năng cạnh tranh, tạo danh tiếng tích cực trên trường quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cũng thông tin thêm đến các doanh nghiệp EU, TPHCM là địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước, đóng góp khoảng 1/5 GDP, hơn 1/4 thu ngân sách quốc gia, dẫn đầu cả nước về thu hút FDI và xuất nhập khẩu và số doanh nghiệp đang hoạt động chiếm 40% cả nước.

Hiện Thành phố đang hướng tới xây dựng những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á. Và để thực hiện các mục tiêu này, Thành phố rất cần sự hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật, chuyên môn từ các đối tác quốc tế, đặc biệt là các nhà đầu tư EU. Về phía Thành phố cam kết triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển nhanh, bền vững, đồng thời bảo đảm môi trường chính trị, xã hội ổn định để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp EU hoạt động lâu dài và hiệu quả.

Tại hội nghị, ông Olivier Do Ngoc, Tổng Lãnh sự danh dự của Vương Quốc Luxembourg tại Việt Nam, bày tỏ quan điểm thống nhất về đẩy mạnh hợp tác, tăng cường trao đổi và cam kết ủng hộ Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính xanh, đồng thuận thúc đẩy hợp tác giữa các sở giao dịch chứng khoán và tăng cường nguồn lực tài chính để hỗ trợ Việt Nam thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh.

Thông qua Hội nghị ESG lần này, Vương Quốc Luxembourg thể hiện tinh thần hợp tác chặt chẽ và quyết tâm đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình chuyển đổi và giữ gìn môi trường với hai dự án trị giá 7 triệu Euro trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Các doanh nghiệp EU cam kết đầu tư vào lĩnh vực nguồn nhân lực và tạo ra một văn hóa phát triển bền vững tại Việt Nam. Đồng thời, công bố sự ra mắt kế hoạch huy động nguồn lực cho Dự án hợp tác công nghiệp và môi trường (JETP).