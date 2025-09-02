Việt Nam - Lào sẽ nỗ lực nâng tầm, tạo đột phá về hợp tác kinh tế

Ngày 2-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, trong suốt sự nghiệp cách mạng, mỗi thắng lợi của nhân dân Việt Nam đều gắn liền với sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ sâu sắc sự hỗ trợ quý báu đó từ những năm kháng chiến đến sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay. Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào gìn giữ, vun đắp và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ trân trọng và đánh giá cao quyết định của Đảng, Nhà nước Lào công nhận “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào” là di tích lịch sử cấp Quốc gia. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử; thể hiện sự trân trọng và tôn vinh tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa quân đội và nhân dân hai nước; đồng thời tưởng nhớ và tri ân hàng vạn chiến sỹ, thanh niên xung phong Việt - Lào đã cống hiến, hy sinh trên tuyến đường huyền thoại này; vừa góp phần khẳng định tình hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết cho các thế hệ mai sau.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith coi những thành tựu trong 80 năm qua của Việt Nam cũng chính là thành tựu chung của hai nước; chia sẻ đã cảm nhận rõ tinh thần yêu nước nồng nàn của nhân dân Việt Nam khi tận mắt chứng kiến không khí sôi động, tự hào của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam trong những ngày qua.

Đồng chí Thongloun Sisoulith nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong suốt 95 năm qua và đặc biệt 80 năm xây dựng đất nước, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn, nổi bật và toàn diện về đổi mới, ổn định chính trị, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, mở rộng quan hệ đối ngoại, vai trò và vị thế quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao ở khu vực và trên thế giới; cho đây là bài học quý báu để Lào nỗ lực phấn đấu, phát triển và xây dựng đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cũng đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, trong đó nhấn mạnh, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng, hướng tới đại hội của mỗi Đảng vào đầu năm 2026; hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm công tác chuẩn bị đại hội, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ mới của mỗi Đảng.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi tin cậy, chân thành và thẳng thắn về định hướng, biện pháp thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác, nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp hiện nay, hai nước cần tăng cường tham vấn, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp hỗ trợ lẫn nhau vượt qua các khó khăn, thách thức.

Bên cạnh tăng cường hợp tác về chính trị, quốc phòng, an ninh, hai bên nhất trí nỗ lực nâng tầm, tạo đột phá về hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ chính trị, đẩy mạnh nâng cao kim ngạch thương mại hai chiều, tăng cường kết nối hạ tầng kinh tế, trong đó tập trung triển khai các dự án hợp tác chiến lược, tạo xung lực mới, mở ra giai đoạn hợp tác hiệu quả, thiết thực vì lợi ích của hai nước. Trên nền tảng truyền thống quý báu, hai nước cũng sẽ tăng cường phối hợp trong tiến trình hội nhập quốc tế, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

BÍCH QUYÊN