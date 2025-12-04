Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ

Ngày 4-12, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị quốc tế lần thứ V về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các đối tác vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững.

Hội nghị do Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức, với sự tham dự của hơn 500 đại biểu từ các bộ, ban ngành, địa phương, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế...

Tính đến hết tháng 11-2025, có 379 tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động thường xuyên tại Việt Nam, với tổng giá trị viện trợ giai đoạn 2020-2024 đạt gần 1,14 tỷ USD, tập trung những lĩnh vực thiết yếu như y tế, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội, giáo dục - đào tạo, tài nguyên - môi trường, xây dựng năng lực tổ chức và hỗ trợ tư pháp…

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường, đổi mới hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030, tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực có tác động trực tiếp đến con người và cộng đồng, gồm y tế, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nông thôn bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong xã hội.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam luôn chủ trương ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, qua đó thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, đồng thời huy động nguồn lực phục vụ mục tiêu giảm nghèo và phát triển bền vững của quốc gia.

Đánh giá cao vai trò của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho hay, Chính phủ sẽ tiếp tục có các chính sách tạo điều kiện cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, khuyến khích tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhân rộng mô hình hợp tác đa bên.

Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đổi mới tư duy, đổi mới phương thức quản lý theo hướng tập trung phục vụ người dân và sự phát triển của cộng đồng; chủ động tiếp cận nguồn viện trợ; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ…

BÍCH QUYÊN