Việt Nam sẵn sàng bảo hộ công dân bị ảnh hưởng bởi động đất tại Venezuela

Ngày 25-6, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời nhiều câu hỏi về các vấn đề báo chí quan tâm.

Về việc hỗ trợ Venezuela sau trận động đất 7,2 độ richter xảy ra tối 24-6 ở khu vực cách thủ đô Caracas khoảng 160km về phía Tây, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, Việt Nam sẵn sàng có hình thức hỗ trợ Venezuela một cách phù hợp.

Hiện các công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở Venezuela vẫn an toàn. Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đang phối hợp với các cơ quan sở tại theo dõi tình hình, hỗ trợ và tiến hành biện pháp bảo hộ trong trường hợp có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi động đất.

* Về vụ cháy xảy ra tại Trung tâm thương mại Sadovod (Moscow, Nga), Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, vụ cháy đã khiến một số hộ kinh doanh người Việt bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã cử cán bộ tới hiện trường, trao đổi với Ban quản lý Trung tâm thương mại để nắm tình hình, động viên và sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ kịp thời với bà con bị ảnh hưởng. Cho đến nay, bà con đã được tạo điều kiện để tiếp tục kinh doanh.

* Về quan điểm trước việc giữa tháng 6, Tòa Phá án Pháp đã mở phiên giám đốc thẩm vụ bà Trần Tố Nga kiện 14 tập đoàn hóa chất Mỹ liên quan đến chất độc da cam, dioxin, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng khẳng định, Việt Nam ủng hộ việc các nạn nhân của chất độc da cam, dioxin yêu cầu các công ty hóa chất sản xuất và cung cấp chất độc da cam, dioxin cho Mỹ trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả đã gây ra.

MINH DUY