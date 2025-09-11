Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy mở rộng hợp tác quốc phòng

Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 10 đến 11-9.

Sáng 11-9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón chính thức Bộ trưởng Yasar Guler và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay sau lễ đón, hai Bộ trưởng đã tiến hành hội đàm.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Yasar Guler duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón. Ảnh: TRẦN BÌNH

Tại hội đàm, hai bên đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua. Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm của Bộ trưởng Yasar Guler là hoạt động cụ thể hóa các cam kết trong Tuyên bố chung Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ, được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất nhân chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào tháng 11-2023.

Khẳng định quan hệ hữu nghị giữa hai nước tiếp tục phát triển bền vững qua gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1978–2025), Bộ trưởng Phan Văn Giang cho rằng dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, trong đó có lĩnh vực quốc phòng.

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: TRẦN BÌNH

Bộ trưởng Phan Văn Giang cảm ơn phía Thổ Nhĩ Kỳ đã cử đoàn do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu cùng 11 doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng uy tín tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng đón tiếp các đoàn doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tham gia các kỳ triển lãm tiếp theo.

Bộ trưởng Phan Văn Giang phát biểu tại hội đàm. Ảnh: TRẦN BÌNH

Về phần mình, Bộ trưởng Yasar Guler nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương; bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện, trong đó có lĩnh vực quốc phòng. Bộ trưởng cũng đánh giá cao hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực đào tạo, đồng thời cho biết Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục cử sĩ quan sang học tập tại Việt Nam và sẵn sàng đón nhận học viên Việt Nam sang đào tạo tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng Yasar Guler phát biểu tại lễ đón. Ảnh: TRẦN BÌNH

Hai bên đã trao đổi về tình hình quốc tế, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; chính sách quốc phòng “bốn không”; đồng thời nhấn mạnh quan điểm giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS); thúc đẩy sớm ký kết Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất.

Bộ trưởng Phan Văn Giang chào đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tại lễ đón. Ảnh: TRẦN BÌNH

Bộ trưởng Yasar Guler chào đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tại lễ đón. Ảnh: TRẦN BÌNH

Hai Bộ trưởng nhất trí cho rằng hợp tác quốc phòng thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực như: trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; đào tạo; công nghiệp quốc phòng và thương mại quân sự; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hợp tác trong khuôn khổ đa phương.

Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Yasar Guler cùng các đại biểu hai bên tại lễ đón. Ảnh: TRẦN BÌNH

Về phương hướng thời gian tới, trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác quốc phòng sẽ được ký kết vào tháng 7-2025, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn; tăng cường hợp tác đào tạo, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế; thúc đẩy hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực hải quân, không quân, an ninh mạng, ứng phó với các thách thức phi truyền thống,…

Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam tham gia hội đàm. Ảnh: TRẦN BÌNH

Đoàn Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tham gia hội đàm. Ảnh: TRẦN BÌNH

Trước đó, Bộ trưởng Yasar Guler và đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

TRẦN BÌNH