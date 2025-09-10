Quốc phòng - an ninh là trụ cột quan trọng trong hợp tác song phương Việt Nam - Australia

Chủ tịch nước Lương Cường và Toàn quyền Australia Sam Mostyn cho rằng, hợp tác quốc phòng - an ninh là một trụ cột quan trọng trong hợp tác song phương.

Chiều 10-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội đàm với Toàn quyền Australia Sam Mostyn.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chào mừng Toàn quyền, phu quân, cùng đoàn đại biểu Australia sang thăm cấp Nhà nước, đặc biệt ngay sau khi Việt Nam vừa tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; cảm ơn lời chúc mừng tốt đẹp của Toàn quyền Australia đến lãnh đạo cấp cao Việt Nam và cá nhân Chủ tịch nước; chúc mừng Australia về những thành tựu vững chắc trong phát triển kinh tế, nâng cao phúc lợi xã hội và phát huy vai trò, vị thế ở khu vực và trên thế giới.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trên cương vị Toàn quyền thứ 28; chia sẻ ấn tượng trước những phát triển vượt bậc của Việt Nam trong một thời gian ngắn; cảm ơn Chủ tịch nước, phu nhân và Nhà nước Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp nồng ấm và trọng thị.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn chúc mừng những thành tựu nổi bật Việt Nam đạt được thời gian qua, đặc biệt trong việc duy trì tăng trưởng GDP cao và phát triển kinh tế - xã hội. Toàn quyền khẳng định, Australia luôn là đối tác tin cậy, bền vững của Việt Nam, luôn đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện các cải cách nhằm đạt mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì đà trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và hợp tác giữa các địa phương nhằm tăng cường chia sẻ thông tin, củng cố tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, tạo nền tảng cho hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Hai nhà lãnh đạo cũng cho rằng, hợp tác quốc phòng - an ninh là một trụ cột quan trọng trong hợp tác song phương; nhất trí mở rộng hơn nữa hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực này. Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo sĩ quan, hỗ trợ Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đặc biệt là giúp vận chuyển các bệnh viện dã chiến đến phái bộ Việt Nam tại Nam Sudan.

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao và ghi nhận sự hỗ trợ hiệu quả của Australia thông qua nhiều sáng kiến; đề nghị Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ lãnh đạo cấp cao ở Trung ương và địa phương, đặc biệt là đào tạo giáo viên, giảng viên, kết nối chương trình đào tạo giữa hai nước...

Hai bên nhất trí triển khai mạnh mẽ hơn nữa các biện pháp để tăng cường hợp tác kinh tế song phương, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư song phương trong những năm tới; gia tăng tiếp cận thị trường đối với các sản phẩm thế mạnh của nhau. Việt Nam mong đón luồng đầu tư mạnh mẽ hơn từ các doanh nghiệp Australia trên cơ sở các sáng kiến kết nối kinh tế của Australia với khu vực Đông Nam Á, trong đó có Chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040...

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, đặc biệt là tại Liên hợp quốc, các cơ chế do ASEAN dẫn dắt cũng như hợp tác phát triển Tiểu vùng Mê Công và hợp tác APEC.

Australia tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lập trường nguyên tắc của Việt Nam và ASEAN trong bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

