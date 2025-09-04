Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Azerbaijan ngày càng thiết thực, hiệu quả

Việt Nam sẵn sàng đón học viên quân sự Azerbaijan sang học tiếng Việt tại Học viện Khoa học Quân sự và tham dự khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại Học viện Quốc phòng của Việt Nam.

Chiều 4-9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ đón Thượng tướng Zakir Hasanov, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Azerbaijan đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ ngày 1 đến 5-9.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Zakir Hasanov duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón

Ngay sau lễ đón, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Zakir Hasanov đã tiến hành hội đàm.

Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Cộng hòa Azerbaijan đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Tổng thống Heydar Aliyev cũng như nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Đặc biệt, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Azerbaijan tháng 5-2025, hai nước đã chính thức thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, góp phần tạo nền tảng cho hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Azerbaijan phát triển ngày càng sâu rộng hơn.

Quang cảnh cuộc hội đàm

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, việc Bộ Quốc phòng Việt Nam xây dựng cụm tượng đài tri ân các chuyên gia quân sự Liên Xô (trong đó có chuyên gia Azerbaijan) tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam thể hiện tình cảm của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đối với sự giúp đỡ quý báu của Azerbaijan trong các cuộc kháng chiến của Việt Nam, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, hai quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, kiên trì chính sách quốc phòng “bốn không”; quan điểm nhất quán của Việt Nam là kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; các cam kết quốc tế, khu vực như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); ủng hộ thúc đẩy sớm ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) một cách thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, thời gian qua, hợp tác quốc phòng đã được hai bên quan tâm thúc đẩy, phù hợp quan hệ cấp Nhà nước, nổi bật trên các lĩnh vực như: trao đổi đoàn, công nghiệp quốc phòng, rà phá bom mìn nhân đạo, ủng hộ và tham gia các hoạt động đa phương quốc tế do mỗi bên tổ chức. Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm tháng 5-2025, hai bên đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng hoa Thượng tướng Zakir Hasanov tại lễ đón

Thượng tướng Zakir Hasanov trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã mời đoàn tham dự Lễ kỷ niệm và thăm chính thức Việt Nam; bày tỏ vui mừng khi chứng kiến quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, nhất là sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, quan hệ hai nước đã nâng lên cấp Đối tác chiến lược. Thượng tướng Zakir Hasanov nhấn mạnh, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, mong muốn hai bên sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác quốc phòng, qua đó đóng góp thực chất, hiệu quả vào quan hệ giữa hai nước.

Về phương hướng hợp tác quốc phòng trong thời gian tới, trên cơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng đã ký kết, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên nghiên cứu, phối hợp triển khai một số nội dung như: Tăng cường trao đổi đoàn, thúc đẩy hợp tác đào tạo; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp quốc phòng hai nước tiếp xúc và hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự, hậu cần - kỹ thuật, ủng hộ các hoạt động đa phương quốc tế do mỗi bên tổ chức; đồng thời nghiên cứu mở rộng các lĩnh vực hợp tác mà hai bên có nhu cầu và tiềm năng.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Zakir Hasanov trao đổi Ý định thư giữa Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác đào tạo quân nhân

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị nghiên cứu mở phòng Tùy viên Quốc phòng ở mỗi nước để thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Việt Nam sẵn sàng đón học viên quân sự Azerbaijan sang học tiếng Việt tại Học viện Khoa học Quân sự và tham dự khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại Học viện Quốc phòng của Việt Nam.

Kết thúc hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Zakir Hasanov đã ký kết Ý định thư giữa Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác đào tạo quân nhân.

