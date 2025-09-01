Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy phát triển bền vững

Nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) năm 2025 và làm việc tại Trung Quốc, chiều 31-8, tại thành phố Thiên Tân, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc tiếp xúc bên lề Hội nghị thượng đỉnh SCO và gặp gỡ bà con Việt kiều tại Trung Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, chiều 31-8. Ảnh: TTXVN

Gìn giữ môi trường hòa bình

Chiều 31-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và các đồng chí lãnh đạo Việt Nam đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc; cảm ơn Trung Quốc đã cử đoàn đại biểu cấp cao và khối quân nhân dự lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tập Cận Bình làm “hạt nhân” tiếp tục đạt được nhiều thành tựu phát triển, là động lực hàng đầu cho tăng trưởng kinh tế thế giới, đóng góp trí tuệ, phương án cho nhiều vấn đề cấp thiết toàn cầu.

Đánh giá cao chủ đề của Hội nghị thượng đỉnh SCO mở rộng năm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Trung Quốc và các nước thực hiện chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy phát triển bền vững, đóng góp vào giải quyết các vấn đề lớn của quốc tế và khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ hoan nghênh Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh SCO; thể hiện sự coi trọng cao độ của Việt Nam đối với phát triển quan hệ Việt - Trung, sự ủng hộ tích cực đối với các hội nghị do Trung Quốc tổ chức. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị chú trọng kết nối chiến lược phát triển, hạ tầng giao thông, nhất là đường sắt; nhất trí sớm tổ chức Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt, thúc đẩy vững chắc Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tích cực nghiên cứu hợp tác về huy động vốn, vay vốn, đào tạo nguồn nhân lực đường sắt; đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh và khu hợp tác kinh tế qua biên giới. Hai bên trao đổi chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai nước về kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, tạo dựng và giữ gìn môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Việt Nam cam kết đồng hành với doanh nghiệp Trung Quốc

Trước đó, sáng 31-8, tại thành phố Thiên Tân, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với các tập đoàn trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng, sản xuất xe điện, ngân hàng hàng đầu của Trung Quốc.

Tại các cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các tập đoàn đã rà soát việc thực hiện các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trên các lĩnh vực liên quan; xác định các nhiệm vụ thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới bằng các chương trình, dự án, thời gian thực hiện cụ thể; trong đó có hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ sinh thái năng lượng; có giải pháp chuyển đổi phương tiện giao thông xanh; hỗ trợ tài chính để Việt Nam kết nối lưới điện Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và phát triển giao thông kết nối với Trung Quốc…

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ Việt Nam cam kết đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Trung Quốc triển khai đầu tư, hoạt động thành công, hiệu quả, cùng có lợi và tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam.

Nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh SCO 2025 tại thành phố Thiên Tân và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp kiều bào, lưu học sinh từ các tỉnh, thành phố của Trung Quốc đại diện cho cộng đồng hơn 100.000 người Việt Nam tại Trung Quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã hội kiến Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Sharma Oli.

