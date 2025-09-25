Viettel TPHCM và HEPZA hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

Chiều 25-9, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (HEPZA) và Viettel TPHCM ký kết hợp tác chiến lược nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước và hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp, hướng tới xây dựng các KCX – KCN theo mô hình xanh, thông minh và bền vững.

Đại diện Viettel TPHCM và HEPZA tại lễ ký kết hợp tác

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Bùi Minh Trí, Trưởng Ban Quản lý HEPZA khẳng định, chuyển đổi số là giải pháp đột phá nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tạo động lực phát triển bền vững cho các khu công nghiệp – khu chế xuất. Việc hợp tác với Viettel sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển KCX – KCN thông minh, hiện đại, theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ông Bùi Minh Trí, Trưởng Ban quản lý HEPZA phát biểu tại lễ ký kết.

Theo thỏa thuận, Viettel TPHCM sẽ triển khai giải pháp trên 4 trụ cột chính:

- Xây dựng chính quyền số cấp HEPZA: Triển khai phần mềm quản lý doanh nghiệp, ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quy hoạch và quản lý KCX – KCN.

- Cung cấp hệ sinh thái số toàn diện: Hóa đơn điện tử, chữ ký số, phần mềm kế toán, quản lý sản xuất, logistics thông minh, bảo hiểm xã hội số, trung tâm dữ liệu, an toàn thông tin.

- Phát triển nguồn nhân lực số: Đảm bảo 100% công chức, viên chức HEPZA được trang bị kỹ năng số; 1%-3% đạt trình độ chuyên sâu về CNTT; mỗi phòng ban đều có cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm chuyển đổi số; 80%-90% công nhân trong KCX – KCN được đào tạo kỹ năng số cơ bản đến toàn diện.

- Phát triển hạ tầng số thông minh: Nâng cấp hạ tầng viễn thông, phủ sóng 5G tại các khu công nghiệp; triển khai Trung tâm điều hành thông minh (IOC) ứng dụng AI, camera giám sát, phục vụ quản lý đất đai, môi trường, an ninh trật tự...

HEPZA và Viettel cũng hướng tới xây dựng mô hình KCX – KCN thông minh thông qua việc nâng cấp hạ tầng số, phủ sóng 5G toàn diện tại các khu chế xuất, khu công nghiệp. Đồng thời, triển khai Trung tâm điều hành thông minh (IOC) phục vụ quản lý đất đai, nguồn nước, môi trường, an ninh trật tự, giám sát doanh nghiệp bằng công nghệ AI và hệ thống camera thông minh.

ông Ngô Mạnh Hùng, Giám đốc Viettel TPHCM phát biểu tại lễ ký kế`t.

Ông Ngô Mạnh Hùng, Giám đốc Viettel TPHCM cho biết, Viettel cam kết đồng hành cùng HEPZA trong quá trình chuyển đổi số toàn diện, đồng thời tin tưởng sự hợp tác này sẽ tạo đòn bẩy giúp cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp TPHCM nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Việc ký kết giữa HEPZA và Viettel TPHCM được kỳ vọng tạo đột phá trong xây dựng KCX – KCN số xanh, thông minh và bền vững, góp phần đưa TPHCM trở thành trung tâm công nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hàng đầu cả nước vào năm 2045.

BÁ TÂN