Vinh danh các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về khoa học và công nghệ

Sáng 6-2, tại Hà Nội, Bộ KH-CN tổ chức lễ trao Giải thưởng báo chí về khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KH-CN, ĐMST và CĐS) năm 2025 .

Đây là sự ghi nhận của Bộ KH-CN đối với các tác giả, nhóm tác giả đã nỗ lực tìm tòi, phát hiện và phản ánh kịp thời, sâu sắc những kết quả nổi bật của ngành KH-CN, qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển KH-CN của đất nước.

Vinh danh các tác phẩm đoạt giải nhất tại buổi lễ. Ảnh: MST

Giải thưởng năm nay được tổ chức trong bối cảnh KH-CN, ĐMST và CĐS được xác định là bộ ba động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới, hướng tới tăng trưởng nhanh và bền vững; giữ vai trò then chốt trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Vì vậy, Giải thưởng báo chí về KH-CN, ĐMST và CĐS năm 2025 không chỉ là dịp tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, mà còn là cơ hội để cùng nhìn lại chặng đường đã qua, tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của báo chí trong việc truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; cổ vũ tinh thần đổi mới sáng tạo; thúc đẩy ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn đời sống và sản xuất.

Đại diện các tác phẩm, nhóm tác phẩm đoạt giải nhì được vinh danh tại buổi lễ. Ảnh: MST

Năm 2025, Ban Tổ chức đã nhận được gần 700 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả. Theo đánh giá của Hội đồng bình chọn, nhìn chung các tác phẩm đã phản ánh khá toàn diện các mặt hoạt động KH-CN, ĐMST và CĐS; đồng thời đề cập đến những vấn đề cấp bách, phổ biến và gắn chặt với thực tiễn của đời sống.

Nhiều tác phẩm có chất lượng chuyên môn tốt, chủ đề mang tính thời sự cao, phản ánh sinh động những kết quả nổi bật trong thúc đẩy KH-CN, ĐMST và CĐS trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đại diện các tác phẩm, nhóm tác phẩm đoạt giải ba được vinh danh tại buổi lễ. Ảnh: MST

Bộ KH-CN đã phê duyệt và trao Giải thưởng báo chí về KH-CN, ĐMST và CĐS năm 2025 cho 22 tác phẩm và nhóm tác phẩm, gồm: 5 giải nhất, 5 giải nhì, 6 giải ba và 6 giải khuyến khích. Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải nhất được nhận cúp, bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH-CN và phần thưởng; các tác giả/nhóm tác giả đoạt giải nhì, giải ba và giải khuyến khích được nhận giấy chứng nhận, cúp và phần thưởng. Trong số đó, nhóm tác phẩm “Kiến tạo nền tài chính số an toàn, hiện đại và hội nhập” của Báo Sài Gòn Giải Phóng đoạt giải khuyến khích.

Thứ trưởng Bộ KH-CN Bùi Hoàng Phương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MST

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ KH-CN Bùi Hoàng Phương đã phát động Giải thưởng báo chí về KH-CN, ĐMST và CĐS năm 2026. Theo đó, giải thưởng năm 2026 tiếp tục được tổ chức với tinh thần đồng hành cùng việc triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, tập trung phản ánh sâu sắc hơn quá trình đưa KH-CN, ĐMST và CĐS từ chủ trương, chính sách vào thực tiễn đời sống, vào sản xuất, kinh doanh và quản trị xã hội.

TRẦN BÌNH