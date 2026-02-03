TPHCM phấn đấu 100% người dân có danh tính số trong quý 2-2026

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổng rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, phổ cập toàn diện "phát triển công dân số" và ứng dụng Công dân số Thành phố trên địa bàn TPHCM.

Kế hoạch nhằm đảm bảo cơ bản mỗi người dân hiện đang cư trú trên địa bàn TPHCM đủ điều kiện đều được trang bị 4 yếu tố cốt lõi: Danh tính số (VNeID); Phương tiện số (Smartphone/Tablet); Tài khoản số (Dịch vụ công/Ngân hàng); Kỹ năng số cơ bản và cài đặt ứng dụng Công dân số Thành phố.

Người dân, doanh nghiệp tham quan không gian sáng tạo và trải nghiệm chuyển đổi số TPHCM

Thành phố chia làm 2 giai đoạn thực hiện.

Giai đoạn 1 hoàn thành trong quý 2-2026, đảm bảo cơ bản 100% công dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ quan, tổ chức đủ điều kiện được cấp thẻ Căn cước, cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID) và cài đặt ứng dụng Công dân số Thành phố.

Hỗ trợ chuyển đổi 100% thiết bị đầu cuối chỉ hỗ trợ công nghệ 2G sang sử dụng điện thoại thông minh hỗ trợ 4G, 5G. Đảm bảo cơ bản 100% hộ gia đình có ít nhất 1 thiết bị thông minh.

Đảm bảo cơ bản 100% người dân từ đủ 18 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán điện tử (ngân hàng/ ví điện tử/ ứng dụng mobile banking/tiền điện tử), tài khoản An sinh xã hội được tích hợp trên ứng dụng VNeID, tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Giai đoạn 2 hoàn thành trong quý 3-2026 và duy trì thực hiện thường xuyên. Hướng đến 100% người dân được tập huấn kỹ năng số cơ bản và sử dụng ứng dụng Công dân số Thành phố.

Nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên tất cả các lĩnh vực triển khai dịch vụ công trực tuyến đạt trên 90%; thanh toán không dùng tiền mặt trong các dịch vụ thiết yếu (điện, nước, học phí, viện phí…) đối với 100% trường hợp đã có tài khoản và đủ điều kiện sử dụng.

Về giải pháp, TPHCM sẽ giao chỉ tiêu cụ thể cho từng tổ công nghệ số cộng đồng, cảnh sát khu vực rà soát từng hộ dân để khảo sát, hướng dẫn người dân, tổ chức đăng ký, kích hoạt tài khoản VNeID để tích hợp tài khoản ngân hàng vào tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID và cài đặt sử dụng ứng dụng Công dân số Thành phố.

Đặc biệt là việc huy động các doanh nghiệp, đoàn thể, tổ chức xã hội và cá nhân tài trợ, trợ giá điện thoại thông minh cho hộ nghèo, cận nghèo để đảm bảo cơ bản 100% hộ gia đình có ít nhất 1 thiết bị số.

Đồng thời, tổ chức các buổi hướng dẫn đào tạo thông qua bộ tài liệu chuẩn hóa "Kỹ năng số cơ bản" (video ngắn, infographic) và khai thác trên các nền tảng học tập số (MOOCs "Bình dân học vụ số", ứng dụng Công dân số Thành phố) do Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố chủ trì xây dựng và vận hành.

UBND TPHCM giao Công an Thành phố chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu thành lập Tổ công tác thực hiện chiến dịch "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người".

Sở Khoa học - Công nghệ chủ trì phối hợp rà soát, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sử dụng thiết bị đầu cuối chỉ hỗ trợ công nghệ 2G chuyển sang sử dụng điện thoại thông minh hỗ trợ 4G, 5G, bảo đảm 100% hộ gia đình có ít nhất 1 thiết bị thông minh.

CẨM NƯƠNG