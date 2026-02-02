HĐND TPHCM khảo sát việc triển khai khoa học, công nghệ, chuyển đổi số

Chiều 2-2, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM khảo sát tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) về kết quả triển khai các chủ trương, chính sách lớn của Trung ương và Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn TP.

Buổi khảo sát do đồng chí Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách làm trưởng đoàn. Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã tập trung làm rõ kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 260/2025/QH15, về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Giám đốc Sở KH-CN TPHCM báo cáo tại buổi khảo sát

Phân tích kết quả cụ thể trong phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; đánh giá tác động thực tiễn của các hoạt động này đối với tăng trưởng kinh tế, năng suất lao động, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công trên địa bàn TPHCM.

Một nội dung quan trọng khác được Ban Kinh tế - Ngân sách đặt ra là công tác tham mưu của Sở KH-CN đối với HĐND TP trong thời gian tới, đặc biệt là việc cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao tại các luật, nghị quyết, nghị định và thông tư liên quan.

Qua khảo sát, Ban yêu cầu làm rõ lộ trình, tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc phát sinh và các giải pháp, kiến nghị nhằm bảo đảm tính khả thi, đồng bộ khi trình HĐND TP xem xét, quyết định.

Ngoài ra, các đại biểu còn xem xét thực trạng đầu tư hạ tầng mạng, trung tâm dữ liệu, nền tảng số và trang thiết bị công nghệ thông tin của chính quyền thành phố và cấp cơ sở trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay. Các vấn đề liên quan đến mức độ dùng chung, tính đồng bộ, bảo đảm an toàn thông tin, cũng như những vướng mắc trong cơ chế đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ công nghệ thông tin được phân tích thẳng thắn, trên tinh thần nhận diện đúng để tháo gỡ kịp thời.

Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TPHCM kết luận buổi khảo sát

Ban Kinh tế - Ngân sách cũng đánh giá việc bố trí và hiệu quả sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026, làm rõ danh mục nhiệm vụ, dự án cụ thể, tổng mức đầu tư, nguồn vốn, tiến độ thực hiện và khả năng hấp thụ vốn.

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Nguyễn Công Danh nhấn mạnh, kết quả khảo sát là cơ sở quan trọng để Ban tổng hợp, phân tích và tham mưu cho HĐND TP trong việc xem xét, quyết định các cơ chế, chính sách; đồng thời tăng cường hoạt động giám sát đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

CHÂU VŨ - CẨM NƯƠNG