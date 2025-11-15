VIIF 2025: Cầu nối thực chiến thúc đẩy gia tăng tỷ lệ nội địa hoá và nâng tầm vị thế công nghiệp Việt

Tại Hội chợ Quốc tế Hàng công nghiệp Việt Nam (VIIF 2025) trong khuôn khổ Tuần lễ Công nghiệp - Công nghệ Việt Nam 2025 do Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tổ chức từ ngày 12 đến 15-11-2025. Tại đây, các doanh nghiệp Việt có cơ hội gặp gỡ, thảo luận về khả năng lấp đầy những khoảng trống trong chuỗi sản xuất – phân phối của mình, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, từ đó nâng tầm vị thế công nghiệp quốc gia.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa của VIIF 2025 khi “chuyển nhà” về VEC

Ra đời từ năm 1991, VIIF được xem là "người anh cả" – triển lãm chuyên ngành đầu tiên và bền bỉ nhất của nền công nghiệp Việt Nam. Suốt hơn 30 năm qua, VIIF đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử là "điểm hẹn truyền thống" kết nối doanh nghiệp trong nước với các cường quốc công nghiệp như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Singapore…

Tuy nhiên, sự phát triển vũ bão của Công nghiệp 4.0 và làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đã đặt ra những thách thức mới. Quy mô tổ chức cũ, thường giới hạn trong khoảng 10.000m² với 350 - 400 doanh nghiệp, dường như trở thành một "chiếc áo chật" đối với khát vọng lớn của ngành.

Khu trưng bày của VinFast tại VIIF 2025

Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt “thiên thời” khi VIIF chính thức "chuyển nhà" về VEC. Đây không chỉ là sự thay đổi về địa lý, mà là cuộc tái định vị mô hình hoạt động dựa trên sự hội tụ của ba yếu tố then chốt.

Về "địa lợi", sự ra đời thần tốc của VEC với quy mô trưng bày khoảng 80.000m² đã giải quyết triệt để bài toán về không gian. Lần đầu tiên, VIIF có đủ "đất diễn" để chuyển mình từ một hội chợ đơn ngành thành hạt nhân của Tuần lễ Công nghiệp & Công nghệ Việt Nam. Không gian khổng lồ này cho phép tái hiện trọn vẹn một hệ sinh thái công nghiệp, kết nối và thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Không gian trưng bày với chiếc cẩu khổng lồ và sa bàn của Công ty 911

Yếu tố đột phá nhất nằm ở "nhân hòa" - sự đồng lòng của các nhà tổ chức triển lãm lớn. Một cú bắt tay chưa từng có tiền lệ đã diễn ra khi 5 "gã khổng lồ" trong các lĩnh vực riêng lẻ gồm: VIIF (Công nghiệp nền tảng), CMES Vietnam (Máy & Tự động hóa), Vietbuild (Xây dựng), Hiệp hội Cửa Việt Nam (VFDA) và Vietnam Cafe Show (F&B) đồng ý đứng chung một sân khấu, với chất keo gắn kết là VEC trong vai trò tổ chức.

Sự cộng hưởng này tạo ra một chuỗi giá trị toàn diện: Một nhà đầu tư đến Việt Nam có thể tìm thấy giải pháp xây dựng nhà máy (Vietbuild), lắp đặt dây chuyền sản xuất (VIIF/CMES), và hoàn thiện dịch vụ vận hành (F&B) ngay tại một điểm đến.

Lời giải cho "cơn khát" nội địa hóa

Giá trị cốt lõi của VIIF 2025 không nằm ở quy mô bề thế, mà ở khả năng giải quyết những "điểm nghẽn" thực tế của doanh nghiệp Việt, đặc biệt là câu chuyện nội địa hóa.

Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp Việt đã làm chủ được quy trình sản xuất cơ khí, nhưng vẫn gặp khó ở các khâu đòi hỏi công nghệ cao hoặc linh kiện phụ trợ đặc thù. Chia sẻ tại sự kiện, ông Quốc Anh – Giám đốc kinh doanh Công ty Bạch Đằng, đơn vị chuyên sản xuất và phân phối thiết bị, phụ kiện rèm chống cháy – cho biết hiện tại tỷ lệ nội địa hóa của doanh nghiệp đã đạt mức ấn tượng khoảng 90%. Đây là nỗ lực rất lớn của một doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực cơ khí chính xác.

Tuy nhiên, hành trình chạm tay đến con số 100% vẫn còn rào cản. Nguyên nhân sâu xa nằm ở hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ trong nước: "Ở Việt Nam hiện nay, các doanh nghiệp về cơ điện, phần mềm hay một số linh kiện phụ trợ vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu về công nghệ và giải pháp. Sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng này khiến doanh nghiệp sản xuất thành phẩm buộc phải nhìn ra nước ngoài, dù rất muốn ưu tiên hàng nội địa."- ông Quốc Anh, chia sẻ.

Các gian hàng VIIF thu hút rất đông doanh nghiệp và du khách tham quan

Chính vì vậy, sự chuyển mình của VIIF 2025 khi tham gia Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 mang theo kỳ vọng to lớn của những doanh nghiệp như Bạch Đằng. Họ đến đây không chỉ để bán hàng, mà để tìm kiếm những mảnh ghép còn thiếu. "Khi nhu cầu trong nước tăng lên, sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp Việt tham gia sâu vào chuỗi cung ứng. Khi các ngành hỗ trợ cùng phát triển, tỷ lệ nội địa hóa có thể tiến gần đến 100%" - ông Quốc Anh nhấn mạnh.

VIIF trở thành cầu nối thực chiến, nơi Bạch Đằng có thể bắt tay với các đối tác cung cấp nguyên vật liệu, các đơn vị công nghệ ngay tại hiện trường. Đồng thời, trong bối cảnh các dự án hạ tầng trọng điểm như đường sắt cao tốc Bắc – Nam, sân bay Long Thành, Gia Bình… đang được triển khai rầm rộ, cơ hội để các sản phẩm nội địa hóa cao này thâm nhập vào các công trình quốc gia là rất lớn thông qua các kết nối B2B tại sự kiện.

Khát vọng cạnh tranh toàn cầu

Nếu câu chuyện của Bạch Đằng là khát vọng tự chủ nguồn cung, thì câu chuyện của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông tại VIIF 2025 lại là minh chứng sống động cho sự chuyển mình về "chất" để cạnh tranh sòng phẳng trên trường quốc tế.

Một căn nhà "xanh" đúng nghĩa với các chất liệu thân thiện môi trường trong không gian trưng bày của VIIF 2025

Khu vực Business Matching luôn thu hút các đơn vị tham gia Tuần lễ cùng ngồi lại với nhau và thảo luận về sản phẩm, công nghệ và hợp tác.

Trên thị trường, Rạng Đông trình diễn một hệ sinh thái sản phẩm mang đậm hàm lượng tri thức: từ giải pháp chiếu sáng thông minh (Smart Lighting), nhà thông minh (Smart Home) dựa trên công nghệ IoT/AI, cho đến các giải pháp năng lượng mặt trời hướng tới mục tiêu Net Zero. Đây chính là những "vũ khí" để doanh nghiệp Việt cạnh tranh trong kỷ nguyên số và xanh hóa.

"Chỉ khi doanh nghiệp Việt tự tin ra thế giới bằng trí tuệ, công nghệ và bản sắc của mình. Khi đó, thương hiệu Việt mới thật sự đứng vững" - ông Nguyễn Anh Đức, Trưởng Phòng Thông tin – Thương mại Điện tử Rạng Đông, chia sẻ.

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm sản xuất mới của khu vực, với tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì 8-9%/năm. Để hiện thực hóa điều này, ngành công nghiệp cần một "cú hích" lớn hơn, một sân khấu xứng tầm hơn những gì đã có trong quá khứ. Các doanh nghiệp cần làm chủ công nghệ, lấp đầy những khoảng trống trong chuỗi cung ứng để gia tăng tỷ lệ nội địa hóa và sòng phẳng bước ra biển lớn. VIIF 2025, với sự đồng hành và hỗ trợ đáng kể của VEC, được kỳ vọng sẽ là lời giải thực chiến cho bài toán ấy.

ĐỨC HOÀNG